Gurbetçi perşembe sandığa gidiyor

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için yurt dışında oy verme işlemi 27 Nisan Perşembe günü başlayacak. Yurt dışı seçmenleri 9 Mayıs'a kadar oy kullanabilecek. 74 ülkedeki 177 temsilcilikte 4 bin 969 sandık kurulacak. Yurt dışına kayıtlı seçmenler ayrıca 46 gümrük kapısında da oy verebilecek. YSK daha önce 75 ülkede sandık kurulacağını açıklamıştı. Ancak, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili birimlerle yapılan temaslardan sonra güvenlik riski sebebiyle Afganistan'da sandık kurulmasının mümkün olmadığı sonucuna varıldı.

Ayrıca bu ülkeye uçak seferleri de yapılamadığı için, oy pusulalarını götürüp getirme imkanı da bulunmadığı belirtildi. Bu nedenle, sandık kurulacak ülke sayısı 74'e düşmüş oldu. Afganistan'da 700 civarında Türk seçmen bulunuyor.

Yücel Kayaoğlu