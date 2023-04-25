İYİ Partili Aytun Çıray'dan itiraf: Oylar çok düştü toparlayamıyoruz

8 Nisan'da yaptığı paylaşımda İYİ Parti Milletvekili adaylığından çekildiğini belirten Aytun Çıray, "14 Mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum. İzmir'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Baraj altında kaldıklarını itiraf eden Çıray, bu sefer de oyların çok düştüğünü ve toparlanamadıklarını belirtti.

Aytun Çıray, sosyal medyada kendisine yöneltilen, "Aytun Bey masaya dönüldükten önce ve sonra arasında yaptırdığınız anketlerde nasıl bir değişim var?" sorusuna, "Çok düştük toparlayamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Oyların neden eridiğini madde madde yazdı

Çıray, daha önce anketlerde yüzde 17'leri gören İYİ Parti'nin oylarınının neden eridiğini de 8 maddede sıraladı.