Asgari ücretli dahil tüm çalışan ve emeklilere Temmuz ara zammı

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: Emekli ve memur zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte çalışanlar ve emekliler için maaş artışlarıyla ilgili hesaplar da yapılmaya başlandı. Kamu çalışanları toplu sözleşme beklerken, enflasyon zam oranlarında belirleyici olacak.





Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında değişiyor. Emekliler, işçiler, kamu çalışanları, özel sektör çalışanları ve EYT'den emekli olanlar için yılın ikinci artışı Temmuz ayında gerçekleşecek.

Maaş artışında belirleyici olan enflasyon rakamları olacak. Enflasyon oranlarıyla ilgili gelen tahminler ve refah payı beklentileri zam oranları hakkında da ipucu veriyor. Emekli ve kamu çalışanları için yapılacak artışlar ile asgari ücretin yeniden belirlenmesi özel sektör çalışanlarının da gelirlerine yansımış olacak. Şimdi yeni maaş artışlarıyla ilgili gelişmelere kesimler özelinde bakalım.

KAMU İŞÇİLERİ

Yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. 1 Mayıs günü açıklanması beklenen yeni zam oranlarında kamu tarafının tekliflerini artırması ile aradaki makas da kapanıyor. İşçiler taban maaş için 15 bin lira isterken kamudan gelen teklif 12 bin liraya yükseltildi.

Yine işçiler ilk 6 ay için yüzde 45 oranında zam beklentilerini açıkladı. Buna karşı kamudan yüzde 40 zam teklifi geldi. Görüşmelerin bu hafta netleşip 1 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETLİLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl yeniden ücret belirlenebileceği yönündeki açıklamaları sonrası gözler asgari ücrete çevrildi. Yılbaşında 8.506 TL net olarak açıklanan asgari ücret için haziran ayında yenide komisyonun toplanması bekleniyor.

Asgari ücret artışında belirleyici olan ise enflasyon rakamları olacak. Üç aylık enflasyon yüzde 12'yi geçmişti. Mayıs ayının üçünde açıklanacak Nisan ayı enflasyonu ile 4 aylık rakam da netleşecek. Asgari ücret tespit komisyonunun Haziran ayında toplanması ve yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor.

Yüzde 20'nin üzerinde gelmesi beklenen 6 aylık enflasyona göre artışın da yüzde 20-30 arasında olması bekleniyor. Bu civarda yapılacak bir artış ile net asgari ücret 11 bin lirayı geçmiş olacak. Rakamın 10 bin lira ile 11.500 TL arasında bir noktada netleşmesi bekleniyor.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI

Çalışanlarını enflasyona karşı korumak isteyen birçok şirket geçtiğimiz yıl yapılan asgari ücret artışı sonrası ek zam yapmıştı. Bu yıl da asgari ücretin yeniden belirlenmesi sonrasında özel sektörde de maaşlar genel seviyesinin yükselmesi bekleniyor.

Öncelikle asgari ücret seviyesinde maaş alanlar için artış yapılırken daha sonra üstünde ücreti olanların aylıkları da yukarıya çekiliyor. Bu arada asgari ücretten vergi alınmaması ve asgari ücret üzerinde maaşı olanlarında bu muafiyetten yararlanması şirketler açısından önemli bir destek oluyor.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ

Emekliler enflasyon oranına göre maaş artışı alıyor. Ocak ev Temmuz aylarında belirlenen 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranını gösteriyor. Ancak hükümet bir söredir bu artışa ilaveten refah payı da ekliyor. Ocak ayında 6 aylık enflasyon yüzde 15 çıkmış Başkan Erdoğan buna 15 puan daha ilave etmişti.

Bu yıl enflasyon verilerine bakıldığında Ocak-Mart enflasyonunun yüzde 12.52 çıktığı görülüyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları AnkeEkonomistlerle yapılan ankette Nisan ayı için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için de yüzde 2.61 enflasyon tahmini yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 21.43 olarak gerçekleşecek. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı refah payı hariç yüzde 21.43 olacak.

ti'ne göre ise kalan üç aylık sürede oluşacak enflasyon oranları da belli oldu.

Ekonomistlerle yapılan ankette Nisan ayı için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için de yüzde 2.61 enflasyon tahmini yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 21.43 olarak gerçekleşecek. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı refah payı hariç yüzde 21.43 olacak.

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ

Kamuda görev yapan memurlar ve emekli sandığı emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile belirleniyor. Temmuz'da yüzde 6 toplu sözleşme artışı ve ilk 6 ayda yüzde 8'lik oran aşıldığı için enflasyon farkı alacak memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yukarıdaki belirttiğimiz yüzde 21.43'lük 6 aylık enflasyon tahminine göre yüzde 19.18 çıkacak.

Buna refah payı eklenmesi de söz konusu olabilecek. Refah payının yüzde 30'a tamamlama ya da 15 puan ile yüzde 35'e çıkartma şeklinde olabileceği tahmin ediliyor.

EYT'Lİ EMEKLİLER

Temmuz artışından şu anda emeklilik işlemleri devam eden ya da sonuçlanmış EYT'liler de yararlanacak. Mart ayı sonrası Nisan, mayıs ve Haziran aylarında başvuran EYT'lilerin maaşlarına Temmuz ayında yapılacak enflasyon artışı ve refah payı zammı direkt yansıyacak. Temmuz ayı sonrasında başvuranların ise maaşları hesaplanırken bu enflasyon artışları dikkate alınacak.



FARUK ERDEM