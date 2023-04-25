Bir süre önce cezaevinden çıktı, eski eşini öldürüp intihar etti

Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Osmangazi Mahallesi Bilge Sokak'ta, Ahmet Göktaş (40), 5 yıl önce boşandığı eski eşi, 3 çocuk annesi Ebru Güneş (33) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

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