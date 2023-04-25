Çalışma tamamlandı, kirada yüzde 25 artış sınırı uzatılıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NTV canlı yayınında Gökhan Gerçek'in sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Bozdağ, seçim güvenliği tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bir kişinin yerine başka birinin oy kullanmasının mümkün olmadığını söyleyen Bozdağ ''Kimse kimsenin yerine Türkiye'de oy kullanamaz. Türkiye'nin seçimleri dünyanın en güvenilir seçimleridir. Kimse Türkiye'de seçime gölge düşüremez.'' dedi.

14 MAYIS SEÇİMLERİNE 18 GÜN KALDI

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kaldı. Yüksek Seçim Kurulu deprem bölgesine heyet gönderdi. Depremden kaç seçmen etkilendi? Seçim güvenliğinden bahseder misiniz?

Bizim seçim kanunumuz gerekli düzenlemeyi taşıyor. Seçmenlerin önemli bir kısmının zaten bulunduğu yerde adresi çıktı. Bir kısmı kaydını aldı bir kısmı almadı. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Seçime katılımda herhangi bir problem olmayacaktır.

SEÇİM GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI

Türkiye'de kimse kimsenin yerine oy kullanamaz. Parmak boyası falan onlar tarihte kalmış teknolojik gelişmeyi bilmeyen insanlar... Bir kişi oyunu kullanmışsa sisteme otomatik girdiği için kapanıyor otomatik olarak. Bir kişinin yerine başka birinin oy kullanması mümkün değil. Sahte nüfus cüzdanı ile birinin oy kullanması mümkün değil. Kimse kimsenin yerine Türkiye'de oy kullanamaz. Türkiye'nin seçimleri dünyanın en güvenilir seçimleridir. Kimse Türkiye'de seçime gölge düşüremez.

KILIÇDAROĞLU'NUN ''ALEVİYİM'' SÖZÜ

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ''Alevi'' başlıklı bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun böyle bir video yayınlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Alevilerle ilgili en somut adımları AK Parti atmıştır. Seçime giderken kimse kimsenin etnik kökenini bakmıyor. Bayram seyran değil birinin böyle bir değerlendirme yapınca herkes soruyor; Ne yapıyor? Milletin etnik kökeni inançları üzerinden yapılan durumu doğru görmedik. Seçime giderken bu tür değerlendirmeler doğru değildir.

Osman Kavala'nın serbest bırakılacağını söyledi Sayın Kılıçdaroğlu. Adalet Bakanı sıfatıyla yorumunuz nedir?

Hiç kimse yargı görevi yapanlar emir talimat veremez. Hukuk devletinde siyasetçi kimi serbest bırakabilir? Sayın Kılıçdaroğlu biz gelince adil davranacağız şunları serbest bırakacağız diyor. Hani Türkiye hukuk devletiydi? Hani yargı bağımsızdı? Kılıçdaroğlu'na soruyorum siz hakim misiniz? Siz nasıl kimi serbest bırakacaksınız?

KİRAYA ARTIŞ SINIRI UZAYACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Kiraların büyükşehirlerde ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu ahlaki, insani değil. Bu fırsatçılığa yasal düzenlemelerle izin vermeyeceğiz.'' açıklaması yapmıştı. Nasıl bir yasal düzenleme yapılacak? Kira artışlardaki sınır düzenlemesi temmuz ayında sona erecek.

Bu süre uzatılacak. Bir yaptırım getirme durumu söz konusu. Hapis cezası ya da adli idari para cezası gibi durumda o zaman insanlar bu kurala uyma konusunda daha özenli davranırlar.

FAHİŞ KİRA ARTIŞINA HAPİS CEZASI YOLDA

Fahiş kira artışı yapanlara hapis cezası gündemde. Fahiş kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırladık.