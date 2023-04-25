MEB, öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerini yeniden erişime açtı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15-20 Nisan'daki ara tatil mesleki çalışma döneminde Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden verilen eğitimleri, yoğun talep üzerine 30 Nisan'a kadar yeniden erişime açtıklarını bildirdi.

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, öğretmenlerin 6 günlük ara tatil mesleki çalışma döneminde ÖBA üzerinden yaklaşık 8 milyon saat eğitime katıldığını belirtti.

ÖBA üzerinden 827 bin 674 öğretmenin 1 milyon 307 bin 392 mesleki eğitim aldığını ifade eden Özer, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"En az bir eğitime katılan öğretmenlerimizin sayısı 474 bin 663, en az iki eğitime katılanların sayısı 205 bin 497 oldu. 254 bin 586 öğretmenimiz en az üç eğitime, 18 bin 227 öğretmenimiz en az dört, 14 bin 526 öğretmenimiz 5 ve üzeri eğitime katıldı. Öğretmenlerimiz mesleki çalışma dönemindeki eğitimlere yoğun ilgi gösterdi. Gelen talepler üzerine mesleki çalışmaya ilişkin ÖBA'dan verilen eğitimleri, 30 Nisan saat 23.59'a kadar yeniden erişime açtık. Öğretmenlerimiz, 15-30 Nisan arasında en az bir eğitimi tamamlamaları halinde mesleki çalışmalarını yapmış sayılacak."

Kişisel ve mesleki gelişimleri için sürekli çalışan, salgın koşulları, deprem gibi zorlu süreçler de dahil olmak üzere her zaman ülkenin evlatları için fedakarca çaba gösteren 1 milyon 200 bin öğretmene şükranlarını sunan Özer, öğretmenlerin gelişimleri için bir buluşma noktası olarak tasarladıkları ÖBA ve yeni yaklaşımlarla öğretmenlerin sürekli yanında olacaklarını ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.