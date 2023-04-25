Türkiye İstatistik Kurumu, kuruluşunun 97'nci yılını kutluyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya, kurumun, kuruluşundan bu yana ulusal ve uluslararası alanda istatistik ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve uluslararası standartlara uygun resmi istatistikleri üretebilmek amacıyla çalışmalarına titizlik ve özveriyle devam ettiğini bildirdi.

Çetinkaya, yazılı açıklamasında, TÜİK'in kuruluşunun 97'nci yıl dönümü ve Türkiye İstatistik Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

TÜİK'in, 1926'da kurulduğunu anımsatan Çetinkaya, "TÜİK, kuruluş yılı olan 1926'dan bu yana ulusal ve uluslararası alanda istatistik ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve uluslararası standartlara uygun resmi istatistikleri üretebilmek amacıyla çalışmalarına her zamanki titizliği ve özverisiyle devam etmektedir. TÜİK, hızla gelişen yeni teknolojilere ve uluslararası standartlara uyum sağlayarak kendini sürekli geliştirmek ve kendi alanında öncü olmak inancıyla hareket etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu inançla pek çok yeniliğe öncülük ettiklerini vurgulayan Çetinkaya, çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.

Çetinkaya, bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF Türkiye ile birlikte hazırlanan Türkiye Çocuk Araştırması Bilgilendirme Programı'nın 22 Mart'ta TÜİK'te gerçekleştirildiğini ve araştırmanın alan uygulamasının da kurum tarafından yapıldığını anımsattı.

Çocuk haklarının savunulmasında kanıt niteliği taşıyan çocuk istatistiklerinin geliştirilmesi, çocuklara dair verilere erişim ve bu verilerin kullanımı noktasında da TÜİK'in öncülük ettiğini vurgulayan Çetinkaya, bu kapsamda UNICEF ile işbirliği yaptıklarını ve TÜİK ev sahipliğinde Avrupa ve Orta Asya'nın dört bir yanından 120'nin üzerinde veri uzmanı ve karar alıcılarının katılımıyla "Güçlendirilmiş Eşitlik İçin Dönüştürücü İzleme (TransMonEE) Toplantısı"nı 1-2 Kasım 2022'de gerçekleştirdiklerini paylaştı.

- TÜİK ile UNFPA arasında mutabakat zaptı

Çetinkaya, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi Bölge Temsilcisi Florence Bauer'in 18 Ocak'ta kuruma ziyarette bulunduğunu, bugün de UNFPA ve TÜİK arasında mutabakat zaptı imzalanacağını bildirdi.

Bilişim teknolojisindeki gelişmelere de dikkati çeken Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Tüm ulusal ve uluslararası gelişmeler bize şunu gösteriyor, günümüzde veri ihtiyacı gittikçe çeşitlenmekte ve detaylanmaktadır. Bugün artık daha çok alanda ve daha detaylı verilere ihtiyaç duyuyoruz. Karar süreçlerimiz artık daha çok veriye dayalı olarak yürütülüyor. En basit konuda bile temel bazı verileri incelemeden karar alamıyoruz. Teknolojinin, özellikle de bilişim teknolojisinin gelişmesi bize veri alanında önemli fırsatlar sunuyor. Bu verileri istatistik üretim sistemine aktarabilmek, bunları işleyebilmek için kendimizi ve bilişim araçlarını kullanabilme yeteneğimizi sürekli geliştirmeye ihtiyacımız vardır. Kendini geliştirmek, geleceğin gerisinde kalmamak ve kullanıcıların veri ihtiyacını karşılamak üzere istatistik kurumlarına önemli görevler düşüyor. TÜİK olarak biz de bu bilinç ve yaklaşımla yarınlarımıza yol alıyoruz."

Çetinkaya, açıklamasını, TÜİK'in 97'nci kuruluş yıl dönümü ile Türkiye İstatistik Günü'nü kutlayarak tamamladı.