Kayseri'de güvenlik görevlisi temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Osman Kavuncu Bulvarı'nda bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan A.B'nin nizamiyede temizlediği tabancası ateş aldı.

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