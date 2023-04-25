Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hürjet' paylaşımı
"Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun, Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, "Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadesine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Hürjet'in hangardan çıkarak ilk uçuşunu gerçekleştirdiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.
Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız HÜRJET ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun. Türkiye Yüzyılına armağan olsun! 🇹🇷 pic.twitter.com/KkauZykunVRecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 25, 2023