Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hürjet' paylaşımı

Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız HÜRJET ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun. Türkiye Yüzyılına armağan olsun! 🇹🇷 pic.twitter.com/KkauZykunV

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Hürjet'in hangardan çıkarak ilk uçuşunu gerçekleştirdiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, "Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun, Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadelerini kullandı.

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