Emekli yolluğu talebe bağlı bir ödeme midir? Zaman aşımı var mıdır?

Soru: KYK da bilfiil 32 yıl koruma ve güvenlik memuru olarak hizmet ettikten sonra 2016 yılında kendi isteğimle emekli oldum. Tarafıma kurum tarafından ödenmesi gereken emekli harcırah tazminatı ödenmedi. Hak etmiş olduğum tazminatı şuan alabilir iyim alabilmek için ne yapmam gerekir. Arz ederim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

375 sayılı KHK'nın 1 inci maddesine göre;

-Emekliliğini isteyenlere, emekliye sevk olunanlara,

-Haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara,

-Emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere,

-Kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara, yedek astsubaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına,

damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (13.558) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat ödenmektedir.

Yani yol harcırahı adı altında değil de tazminat olarak ödenen ve kişilerin emeklilik adreslerine bağlı olmaksızın yapılan ve farklı tutarlarda olmaksızın herkes için aynı tutar üzerinden yapılan bir ödeme şeklidir.

Yol harcırahı (Yol tazminatı) ne zaman ödenir?

Memurların emeklilik kazanımları, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlamış olanlar için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmaları ve her ikisi için de 25 tam hizmet yıllarını tamamlamaları,

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar için ise EYT olarak bilinen 7438 sayılı Kanun gereği yaş şartı aranmadan kadın ise 20, erkek ise 25 hizmet yıllarını tamamlamaları, halinde mümkün olmaktadır.

Sonuç değerlendirmemiz olarak;

Emekli olduğunuzda, emeklilik işlemi de kişilerin taleplerine bağlı zorunlu bir işlem olduğundan sizden herhangi bir talep alınmadan Kurumunuzca tarafınıza belirttiğimiz esaslar doğrultusunda ödeme yapılmış olacağını düşünüyoruz. Ancak, yine de tarafınıza ödeme yapılıp yapılmadığı konusunda Kurumunuza müracaat etmenizi tavsiye ederiz.

Ancak, emekli olduğunuzda emekli yolluğu almamış iseniz burada 5018 sayılı Kanun Madde 34 hükmü, dolayısıyla zamanaşımı uygulanır. Zaman aşımı süresi de 5 yıldır. Bu durumda hak kazanmış olsanız dahi 2016 yılından sonra 5 yıl içinde müracaat etmemeniz nedeniyle bir alacağınızın olmayacağını değerlendirmekteyiz.

Ancak, 5 yıl zaman aşımı geçmiş olsa dahi, şayet emekli yolluğu almamış ve bunu da belgelendirmeniz kaydıyla dava açma hakkınızın olacağını da ayrıca değerlendirmekteyiz.

