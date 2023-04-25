Adana'da hastanede işe aldırma vaadiyle 2 kişiyi dolandıran sanığa dava

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 5 Şubat'ta tutuklanan S.B. ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık için "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanığın kendisini kentteki bir kamu hastanesinin ecza deposundan sorumlu hemşiresi olarak müştekiler T.T. ve F.S'ye tanıttığı ve bu kişilere hastanede işe başlamaları için yardım edebileceği vaadinde bulunduğu belirtildi.

Rapor ve işe başlama kartı düzenlemek için sanığın müştekilerden ilk etapta 1100'er lira para talep ettiği, müştekilerin banka hesabından sanığın belirttiği hesaba istenilen parayı gönderdiği ve para yatırıldıktan sonra sanık S.B'nin iletişimi kestiği ve yatırılan 2 bin 200 lirayı çektiği bildirilen iddianamede, sanığın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.