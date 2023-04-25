Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un başvurularda ciddi rekorlar kırdığını ve hedeflerinin 7 yıl içerisinde 1 milyon Togg'u yollarda kullanmak olduğunu belirtti.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni (MGC) ziyaret etti, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında Nebati, Mersin'in önemli bir ticaret, tarım ve turizm kenti olduğunu belirterek, AK Parti iktidarları boyunca kente önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.

Nebati, kente hizmet etmeye geldiklerini ifade ederek, "Buradaki tüm hemşehrilerimizle Mersin'e hizmet etme noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bir iş adamı olarak da Serbest Bölge, Mersin Limanı, Marina, fabrikalarda, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsasındaki dostlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, olağanüstü bir çaba sarf ederek Mersin'e hizmet edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile Mersin'e geldiğini dile getiren Bakan Nebati, Togg'un 60 yıllık yerli otomobil hayalinin tezahürü olduğunu dile getirdi.

Togg'un yollara çıkmış olmasının kendilerini memnun ettiğini aktaran Nebati, şöyle konuştu:

"Başvurularda çok ciddi rekor kırdı. Hedefimiz 7 yıl içerisinde 1 milyon Togg'u yollarda kullanmak olacak. Togg satışlarında da kamu bankalarımız aracılığıyla araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay vade ve 0,99 faiz oranıyla kredi kullandıracağımızı da Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği ve ayrıntılarını verdiğimiz bu imkanı insanlarımızla tanıştırmış olacağız. Böylelikle bir teknoloji harikası olan yerli otomobille vatandaşlarımızın da işini kolaylaştırmış olacağız."

Bakan Nebati, enerji depolama ve batarya alanında yatırımları hızlandırdıklarını belirterek, yapımına başlanan SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün hem bu alandaki arz açığını değerlendireceğini hem de Togg ve yeni nesil araçlar için yenilenebilir enerji depolama için batarya geliştirip, üreteceğini belirtti.

Nebati, taksi, dolmuş ve otobüs işletmecilerine sağlanacak ÖTV muafiyeti ile pazarcı esnafının basit usulde vergilendirilmesi ve evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları vergi muafiyeti kapsamına aldıklarını anımsattı.

- "Bir yandan temelleri atıyor bir yandan anahtarları teslim ediyoruz"

6 Şubat'taki depremlerden 14 milyon insanın doğrudan, 85 milyon insanın da dolayı olarak etkilendiğini vurgulayan Nebati, şu değerlendirmede bulundu:

"Doğrudan etkilenen vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın deprem konusunda en az şekilde etkilenmesini gerektirecek adımlar attık. Deprem konusunda hiçbir şekilde Türkiye'deki vatandaşlarımızın o yıkıcı etkisini hissettirmeme noktasında çok büyük başarılara imza attığımızı ifade etmek istiyorum. Depremzede vatandaşlarımızı bir an evvel kalıcı konutlarına kavuşturmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Kısa bir süre zarfında 105 binden fazla konutun inşaatına başladık. Toplamda da 650 bin konut inşa edeceğiz. Bir yandan temelleri atıyor bir yandan anahtarları teslim ediyoruz. Gaziantep Nurdağı'nda inşasını tamamladığımız köy evlerinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettik. Vatandaşlarımızı kısa bir sürede yepyeni ve sapasağlam evlerine kavuşturmanın mutluluğunu paylaşıyoruz."

- İstanbul'daki çalışmalar

İstanbul'da yüzyılın dönüşümünü başlatacak adımlar attıklarına değinen Bakan Nebati, Avrupa ve Asya yakalarındaki rezerv alanlarda 500'er bin konut yapmayı hedeflediklerini aktardı.

İstanbul'daki çalışmalar hakkında bilgi veren Nebati, "Buralara taşıyacağımız nüfusla büyük oranda seyrelteceğimiz mevcut yerleşim yerlerinde de 500 bin konutu yerinde dönüştürmeyi planlıyoruz. Her yıl 300 bin, 5 yılda toplam 1,5 milyon yeni konutla en az 6 milyon İstanbulluyu güvenli yuvalara kavuşturmuş olacağız. Bina yoğunluğunu seyrelteceğimiz yerlerde yeni yeşil alan, sosyal birimler, toplanma alanları yapacak, şehrin trafiğini de rahatlatacağız." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 695 bini İstanbul'da olmak üzere toplamda 3,3 milyon konutu dönüştürdüklerine dikkati çeken Bakan Nebati, 81 ilde de kentsel dönüşüm çalışmaların devam ettiğini aktardı.

İstanbul'un şehircilik tarihinde yeni bir sayfa açacak olan bu kampanya ile kentte kira yardımı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltecekleri bilgisini veren Nebati, bu kapsamdaki başvuruların 26 Nisan'da başlayacağını söyledi.

Kırsal Dönüşüm Projesi ve çiftçilere sunulan 10 yeni müjde hakkında açıklamada bulunan Bakan Nebati, gençlere de önemli fırsatlar sunan tarihin en önemli kırsal projelerinden birini hayata geçireceklerini belirtti.

Nebati, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz doğal gazının keşiften 32 ay sonra devreye aldıklarını, dünyada 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini gece gündüz çalışarak 3 yılın altına indirdiklerini söyledi.

- "Ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz"

Aile ve Gençlik Bankası kuracaklarını anlatan Nebati, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda ilk müjdemiz ev hanımlarımıza. Evlerimizin yükünü çeken ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini de biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı da vererek ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız. Gençlerimizi de unutmadık. Eğitimlerinden iş kurmalarına ve evliliklerine kadar her aşamada gençlerimizin yanında yer alıyoruz. Hem hibe hem de faizsiz kredi şeklindeki maddi desteklerle gençlerimizi hayata hazırlıyoruz. Evlenmek isteyen gençlerimize 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira kredi sağlayacağız. Üçüncü müjdemiz ailenin tüm fertlerine. Her ailede en az bir kişinin istihdama katılmasını temin edeceğiz. Böylece en az bir ferdinin çalışmadığı aile bırakmamış olacağız. Bu amaçla istihdam edilen kişinin gerekirse sigorta primini, gerekirse maaşının bir kısmını biz karşılayacağız."

Bakan Nebati, açılışını yaptıklarını İstanbul Finans Merkezi'nin birkaç yıl içerisinde dünyanın finansal merkezlerinden biri haline geleceğini belirtti.

Savunma sanayindeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Nebati, Türkiye'de nisan ayında çeşitli "vizyon" projelerinin hayata geçirildiğini, yeni yüzyılın "Türkiye Yüzyılı" olması hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdi.

- Mersin'deki yatırımlar

Mersin'de yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Nebati, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), 27 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törende ilk yakıtın gelişine şahitlik edeceklerini belirtti.

Mersin'de kamu, belediye, özel sektör ve işbirliği destekleriyle 8 milyar 291 milyon 909 bin liralık bedeli olan açılışa hazır 246 projenin olduğunu bildiren Nebati, şunları kaydetti:

"Buraya hizmet etmeye geldim. Benim yerel siyasetteki çatışmalarla, laf yetiştirmelerle, ona buna söz dokundurmayla geçiştirecek bir saniye vaktim yok. Siyaset üstü iş yapalım çünkü buraya bir bakan gönderilmesinin sebebi yerel siyasetle uğraşmak değil. Yerel siyaset, yerel siyasetçilerin işi olsun. Biz, onlarla beraber hizmet erbabıyız. Bize 'Mersin git, çalış' dendi. Mersin'e geldik, çalışıyoruz. 'Fizan'a git' dense oraya gider çalışırız. Tek hedefimiz var, o da hizmet etmek."

Konuşmaların ardından Bakan Nebati, bir süre gazetecilerle sohbet etti. Daha sonra Cemiyet binasına geçen Nebati'ye MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe rozet takarak, cemiyet fahri üyeliğini verdi.