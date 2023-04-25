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Erdoğan: 55 bin kişiye Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremle mücadelenin sembolleşen isim ve ekiplerinden yerli ve yabancı 55 bin kişiye Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı takdim edileceğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2023 15:46, Son Güncelleme : 25 Nisan 2023 16:11
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Erdoğan: 55 bin kişiye Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı verilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremle mücadelenin sembolleşen isim ve ekiplerinden yerli ve yabancı 55 bin kişiye Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı takdim edileceğini bildirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Afetlerde üstün hizmet verenleri ülkemize ait nişanla teşekkür edeceğiz. Depremle mücadelenin sembolleşen isim ve ekiplerinden yerli ve yabancı 55 bin kişiye Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı takdim edilece

Biz kimsenin bizim yaşadıklarımızı yaşamasını istemeyiz ama afetlerin hayatın gerçeği olduğunu da unutmuyoruz. En zor günlerde yanımızda olan sizleri ihmal edemeyiz. İyiliği karşılıksız bırakmamak bizim kadim geleneğimizdir.

İnsana teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Bugün biz de sizlere üstün fedakarlık madalyası ve nişanı takdim edeceğiz. Şahsım ve milletim adına sizlere şükranlarımı sunuyorum.

"Milletimizin tüm fertlerin seferberlik ruhuyla harekete geçti"

Arama kurtarma ekiplerimize madencilerimize, belediyelerimize, yabancı dostlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Şu an bu salonda bulunan misafirlerimiz, madalya ve nişana layık görülen insanlarımızın ilk grubu. Milletimizin tüm fertlerin tam bir seferberlik ruhuyla harekete geçti.

Dünyanın 90 ülkesinden 11 bin 320 ekip de bize omuz verdi. 275 bin kamu görevlimiz depremzedemizin yardımına gitti. 650 bin insanımız bölgeye akın etti. Dünyanın bir ucundaki kardeşlerimizin duasını, desteğini de yanımızda hissettik.

Biz daha önce karşılık beklemeden kimin imdadına koştuysak onlar da bizlerin yanında oldu.

"Kara gün dostlarımızı tanıyoruz"

60 ülke ve uluslararası kuruluş 250 bine yakın çadır sevk etti. 34 sahra hastanesi kuruldu. Dost ve kardeş ülkeler, mali destek taahhütünde bulundu. Kara gün dostlarımızı tanıyoruz. Her yardım eline minnettarlığımızı farklı şekillerde göstermeyi sürdüreceğiz.

Bugün verilen madalya ve nişanlar, ülkemizin samimi bir teşekkürüdür. 85 milyonun gönlünde müstesna bir yer edindiniz. Her biriniz, sergilediğiniz fedakarlıkla adınızı tarihe yazdırdınız. İnanç, dil, kültür farklılıklarına rağmen acımızın ortak olduğunu gösterdiniz.

Asrın felaketiyle mücadelemizin sembolleri haline geldiniz. Kendi hayatlarınızı tehlikeye atarak çıkardığınız sayısız mucizeler var. Hepimize umut aşıladınız. Çalışmalarınızla hem milletimizin hem bizim hem de sizleri Türkiye'ye gönderen ülkenizde gurur kaynağı oldunuz. Ne biz ne de binaların altından çekip aldığınız kardeşlerimiz, bu gayretinizi asla unutmayacaktır.

"50 binin üzerinde kardeşimiz hayatını kaybetti"

Depremlerde 50 binin üzerinde kardeşimiz hayatını kaybetti. Ardından yaşanan sellerde de toplam 21 vatandaşımız vefat etti. Bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.

Depremler sebebiyle bölge genelinde son güncellemelere göre toplam 872 bin bağımsız kısımdan oluşan 311 bin bina kullanılamaz hale geldi.

Biz de depremin hemen ardından yaptığımız ziyaretlerde depremin büyüklüğünü gördük. Devletin tüm kurumlarını seferber ettik.

Şu anda yaklaşık 3,5 milyon insanımızı geçici barınma yerlerinde misafir ediyoruz. Barınma sorunlarını çözüyoruz.

(Deprem bölgesinde) 321 ayrı noktada, toplam 781 bin 500 çadırın ve 77 bin konteynerin kurulumunu yaptık. Tahrip olan alt yapıyı elden geçiriyoruz, konutların temellerini atıyoruz.

"Depremzede yakınlarına 28 milyar lira ödeme yaptık"

Vefat edenlerin yakınlarına 28 milyar lira ödeme yaptık. Çeşitli ayni ve nakdi yardımlarla depremzedelerimize sahip çıktık.

Konutlar için ilk kazmayı depremden hemen 15 gün sonra vurduk. Köy evlerini bayramda teslim etmeye başladık. 1 yıl içinde tüm konutları hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kurumlarımızla belediyelerimizle, hayırseverlerimizle tam kadro sahadayız. Seçimden bağımsız 7/24 deprem bölgesinde çalışıyoruz. Tüm şehirlerimizi eski istişamına kavuşturana kadar durmacağız.

"Milletimizden 1 sene istedik"

Milletimizden 1 sene süre istedik. İnşallah deprem bölgesindeki kardeşlerimize mahcup olmayacağız. Depremin yaralarını sarana kadar koşturmaya devam edeceğiz.

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