Sözcü gazetesinin '2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı' manşetine ilişkin dava

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya gazetenin sorumlu müdürü Süleyman Hilmi Ak ile sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili Metin Sarıkınacı'nın avukatları Fahri Emeksiz katıldı.

Duruşmada söz verilen Emeksiz, dava konusunun o döneme ait aylarda yaşanan önemli olaylar olduğunu, hakaret kastı olmadığını savundu.

Söz konusu haberde uluslararası kamuoyunun buna tepki gösterdiğinin belirtildiğini iddia eden Emeksiz, "Haber içeriği görünür gerçeğe uygundur ki o dönem uluslararası kamuoyu tepki göstermiştir." dedi.

Haber yayınlandıktan sonra Sözcü gazetesinin genel yayın yönetmeninin hakaret izlenimi uyandırdığı için kamuoyundan özür dilediğini aktaran Emeksiz, gazetenin toplumun dini ve milli değerlerle çelişen bir yönü olmadığını belirtti.

Mahkeme, sanıklar Metin Sarıkınacı ve Süleyman Hilmi Ak'ın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 7 ay 15'er gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sarıkınacı'nın cezasını erteleyip 1 yıl denetime tabi tutulmasına hükmeden mahkeme, sanık Ak hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve 5 yıl denetime tabi tutulmasını kararlaştırdı.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sözcü gazetesinin 1 Ocak 2021 tarihinde "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" başlığıyla yayımlanan haberin içeriğinde yer alan söylemler üzerine soruşturmaya başlandığı belirtilmişti.

Yapılan incelemede haberin sahibinin belli olmadığı, araştırmalar sonrasında kanunlara göre Sözcü gazetesi sorumlu müdürü Süleyman Hilmi Ak ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili Metin Sarıkınacı'nın sorumlu olduğunun belirlendiği kaydedilen iddianamede, haberdeki içerikte 2020 içinde yer alan olaylara yer verildiği, "Temmuz 2020'de Ayasofya açıldı" başlıklı kısımda, "Yalnızca müze olarak hizmet veren İstanbul'daki Ayasofya Camii 86 yıl aradan sonra ibadete açıldı. Dünya tepki gösterdi." şeklinde söylemlerin yer aldığı bildirilmişti.

İddianamede, İslam dinine inananlar için kutsal sayılan ve dini değere sahip olan Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışının 2020 içerisinde yaşanan felaketlerden birisi olarak gösterildiği, haber içeriğinde yer alan söylemlerin caminin açılışını tahkir edici nitelikte olduğu, haberde yer alan söylemlerin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu ifade edilmişti.

Her iki sanığın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istenmişti.