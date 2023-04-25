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Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sandığa gidin, oyunuzu kullanın

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de ilk kez sandığa gidip oy kullanacak gençlerimize sesleniyorum: Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. Türkiye'ye demokrasiyi getirecek olan sizlersiniz. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2023 17:19, Son Güncelleme : 25 Nisan 2023 17:21
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Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sandığa gidin, oyunuzu kullanın

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Eskişehir'in Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, güzel bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini söyledi.

Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için çalışacaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, Mescid-i Aksa'da bir Türk vatandaşının, Kur'an-ı Kerim okurken gözaltına alınmasına değindi.

Herkesin inancına, kimliğine saygı duyulması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Hiç kimsenin inancına, hiç kimsenin müdahale etme şansı yoktur. Kur'an'ını okuyorsa saygıyla dinleyeceksin. Saygıyla onun ibadetini yapmasına izin vereceksin. Bu olmadığı takdirde o ülkede de demokrasi yoktur. O ülkede de hak ve hukuk yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de 44 bin 648 gencin ilk kez sandığa gideceğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de ilk kez sandığa gidip oy kullanacak gençlerimize sesleniyorum: Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. Türkiye'ye demokrasiyi getirecek olan sizlersiniz. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirin. Dünya siyaset tarihine önemli bir not bırakın. Diyecek ki bütün dünya 'Türkiye'de ilk kez oy kullanacak kişiler, gençler, sandığa gittiler, otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirdiler.' Dünya siyaset tarihi bunu yazacak. Mustafa Kemal'in ilkelerine ve Mustafa Kemal'in ideallerine inanan her gencin sandığa gidip demokrasiden yana insan haklarından yana oy kullanmasını istiyorum."

- "Türkiye'de yeni bir tarih yazacağız"

Kemal Kılıçdaroğlu, eleştiriye her zaman açık olduğunu dile getirerek "Bakın demokrasiye hepimizin ihtiyacı var. Dolayısıyla biz birinci turda, birinci seferde bu işi bitirmek zorundayız. Birleşe birleşe kazanacağız. Türkiye'de yeni bir tarih yazacağız." ifadesini kullandı.

Tarım ve hayvancılığın önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları anlattı:

"En zengin coğrafya bizim ülkemiz. Ovalarımız var, yaylalarımız var. Canlı hayvanı dışarıdan getiriyorsun. Eti dışarıdan getiriyorsun. Buğdayı dışarıdan getiriyorsun. Arpayı dışarıdan getiriyorsun. Yulafı dışarıdan getiriyorsun. Bizim çiftçi ne olacak? Bizim çiftçi nasıl geçinecek? Bizim çiftçi nasıl üretecek? Bir devlet kendi çiftçisiyle rekabet etmez. Tam tersine tarım stratejik sektördür ve hepimizin karnını doyuracak olan da çiftçiler ve üreticilerdir. Lütfen bütün çiftçilerimizi ve üreticilerimizi lütfen hep beraber alkışlayalım. Onlar çalıştığında bizim karnımız doyacak. Dışarıdan gelen değil, biz kendimiz üretmeliyiz. Alın terini değerlendirmeliyiz. Çiftçiye kırmızı mazot vereceğiz. Çiftçi kardeşlerim iyi bilsinler. Yani ÖTV'siz, KDV'siz mazot vereceğiz."

Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki gençlerin yurt dışına gitme düşüncesinde olduğunu savunarak bu düzeni değiştirmek, insanca bir düzen inşa etmek istediklerini belirtti.

Türkiye'de üniversite öğrencilerinin yurt sorununu bir yıl içinde çözeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, anne ve babaların evlatlarını üniversiteye güven içinde göndereceğini kaydetti.

- "İşsizliği çözmek zorundayız"

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ev sorununu çözmenin birinci yolu; yabancıya ev satmayacaksın. Niye satıyorsun? Getiriyor 400 bin doları veriyor. Kendisine en iyi yerde ev veriyorsun. Bizim insanımız 400 bin doları nereden bulacak? Parayı nereden bulacak? O parayı Bay Kemal bulacak, herkes ev sahibi olacak. Hiç kimse endişe etmesin. Onlar çetelere, yabancılara çalışıyorlar. Bunların tamamını çözeceğiz. Toplu Konut İdaresi, lüks konutlar yapmayacak, birilerine kıyak geçmeyecek. Toplu Konut İdaresi adı üstünde toplu konut yapacak ve insanların hizmetine sunacak. Bunu yapamadılar. Toplu Konut İdaresini asıl işlevine döndüreceğiz, tıpkı Kızılay gibi. Kızılay çadır satmayacak. Kızılay kan satmayacak. Kızılay eskiden olduğu gibi zor günlerde vatandaşın yanında olacak."

Türkiye'deki Suriyelilere değinen Kılıçdaroğlu, "En geç iki yıl içerisinde, altını çiziyorum ırkçılık yapmadan, kendi ülkelerine göndereceğiz. Onların yollarını, okullarını, kreşlerini hepsini yapacağız. Avrupa Birliği fonlarıyla yapacağız. Bizim müteahhitlerimiz yapacak." dedi.

İşsizlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi:

"İşsizliği çözmek, işsizlik sorununu aşmak, herkesin işinin olduğu bir atmosferi yaratmak zorundayız. Bunu yaptığımız zaman Türkiye gerçekten de hızla büyüyecektir ve kalkınacaktır. İşsizlik sorununu çözmenin yolu yatırım yapmaktır. Yani yeni yatırımlar yapmaktır. Yeni istihdam alanları yaratmaktır. Gençler çalışabilmeli, üretebilmeli ve kazanabilmeli. Gençler ürettiği, çalıştığı, kazandığı zaman göreceksiniz Türkiye'de huzur olacak. Gençlerin bu ülkede rahat yaşayabilmeleri, iş güç sahibi olabilmeleri, bu kentte huzur içinde yaşayabilmeleri için her türlü alanda yatırım yapacağız."

Anadolu'yu demir yollarıyla limanlara bağlayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, fabrikalarda üretilen ürünlerin demir yollarıyla limanlara götürüleceğini anlattı.

Kılıçdaroğlu, aile destekleri sigortasıyla ev hanımlarına düzenli gelir sağlamayı hedeflediklerini bildirerek "İnşallah göreceksiniz Bay Kemal geldiğinde Türkiye coğrafyasında bütün çocuklar okullara karnı doyarak gidecekler ve huzur içinde akşam evlerine dönecekler. Karanlığın sonunda güneş doğacak. Hep beraber yapacağız. Hep birlikte yapacağız." ifadesine yer verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in konuşmalarının ardından Millet İttifakı'nın Eskişehir milletvekili adayları platforma çıkarak fotoğraf çektirdi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da Kılıçdaroğlu'na Eskişehirspor forması hediye etti.

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