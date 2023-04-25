ÇAYKUR, fabrika sayısını 49'a çıkardı

BM'den Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'na yeni görev
BM'den Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'na yeni görev
Faizsiz 20.000 TL'yi Kaçırmayın!..
Faizsiz 20.000 TL'yi Kaçırmayın!..
Sponsorlu İçerik
AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açan 2 zanlı tutuklandı
AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açan 2 zanlı tutuklandı
Erdoğan: Karadeniz gazını bedava vereceğiz
Erdoğan: Karadeniz gazını bedava vereceğiz
İki ittifakın da seçim vaadi: 52 yıl önce atılan imza gerçekleşecek
İki ittifakın da seçim vaadi: 52 yıl önce atılan imza gerçekleşecek
İstanbul'u hiç görmedi ama traktörüne 54 kez ceza geldi
İstanbul'u hiç görmedi ama traktörüne 54 kez ceza geldi
Erdoğan: 55 bin kişiye Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı verilecek
Erdoğan: 55 bin kişiye Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı verilecek
AYM Başkanı'ndan 'kuvvetler ayrılığı' vurgusu
AYM Başkanı'ndan 'kuvvetler ayrılığı' vurgusu
'Önümüzdeki dönemde her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanacak'
'Önümüzdeki dönemde her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanacak'
Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB, öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerini yeniden erişime açtı
MEB, öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerini yeniden erişime açtı
Çalışma tamamlandı, kirada yüzde 25 artış sınırı uzatılıyor
Çalışma tamamlandı, kirada yüzde 25 artış sınırı uzatılıyor
YKS'ye başvuranlarında rekor sayı
YKS'ye başvuranlarında rekor sayı
İYİ Partili Aytun Çıray'dan itiraf: Oylar çok düştü toparlayamıyoruz
İYİ Partili Aytun Çıray'dan itiraf: Oylar çok düştü toparlayamıyoruz
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
Diyarbakır merkezli 21 kente gazeteciler, avukatlar, sanatçılar, STK temsilcilerine operasyon
Diyarbakır merkezli 21 kente gazeteciler, avukatlar, sanatçılar, STK temsilcilerine operasyon
'Dönüşümü sizlerle birlikte yapalım ve yarısını biz karşılayalım'
'Dönüşümü sizlerle birlikte yapalım ve yarısını biz karşılayalım'
Ticari taksiler için ÖTV muafiyetinin kapsamı açıklandı
Ticari taksiler için ÖTV muafiyetinin kapsamı açıklandı
Valilikten 'İmamoğlu'nun mitingi yasaklandı' iddiasına yalanlama
Valilikten 'İmamoğlu'nun mitingi yasaklandı' iddiasına yalanlama
Savcıya, zabıt katibine 'cinsel taciz'den dava
Savcıya, zabıt katibine 'cinsel taciz'den dava
Erdoğan yeni müjdeleri açıkladı: TOGG'a kredi, Aile ve Gençlik Bankası
Erdoğan yeni müjdeleri açıkladı: TOGG'a kredi, Aile ve Gençlik Bankası
Kamu bankaları TOGG için kredi verecek
Kamu bankaları TOGG için kredi verecek
80 bin pazarcı esnafına vergi desteği sağlanacak
80 bin pazarcı esnafına vergi desteği sağlanacak
Erdoğan: Her üç dakikada bir TOGG üretiliyor
Erdoğan: Her üç dakikada bir TOGG üretiliyor
TOGG CEO'su Karakaş açıkladı: Teslimatlar ne zaman başlayacak?
TOGG CEO'su Karakaş açıkladı: Teslimatlar ne zaman başlayacak?
Türkiye'de azaldı, o ilde arttı: Yabancıya konut satışının arttığı il
Türkiye'de azaldı, o ilde arttı: Yabancıya konut satışının arttığı il
Eski kimlikle oy kullanılabilecek mi?
Eski kimlikle oy kullanılabilecek mi?
Bakan Özer: Akademik takvimi zamanında tamamlayacağız
Bakan Özer: Akademik takvimi zamanında tamamlayacağız
Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak
Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak
Son seçimde en yakın sonuca ulaşan anket şirketi hangisiydi?
Son seçimde en yakın sonuca ulaşan anket şirketi hangisiydi?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

ÇAYKUR, fabrika sayısını 49'a çıkardı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ÇAYKUR'un yapımı tamamlanan 2 yeni yaş çay fabrikası ile ilgili, "İki fabrika ile birlikte fabrika sayımızı 47'den 49'a çıkarmış olduk. Her birinin 100 ton kapasitesi var. 200 ton ilave kapasite anlamına geliyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2023 20:11, Son Güncelleme : 25 Nisan 2023 20:13
Yazdır
ÇAYKUR, fabrika sayısını 49'a çıkardı

Bakan Kirişci, çeşitli programlar için geldiği Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ÇAYKUR tarafından yapımı tamamlanan Organik Çay Fabrikasında incelemede bulundu.

İncelemenin ardından açıklama yapan Kirişci, ÇAYKUR'un Çamlıhemşin ve İkizdere'de 2 yeni fabrikayı yaş çay sezonunda hizmete aldığını söyledi.

Kirişci, ÇAYKUR'un İkizdere ve Çamlıhemşin'de fabrika yapımı için gayret gösterdiğini ifade ederek, "Üreticilerimizin beklediğini biliyoruz. İki fabrika ile birlikte fabrika sayımızı 47'den 49'a çıkarmış olduk. Her birinin 100 ton kapasitesi var. 200 ton ilave kapasite anlamına geliyor. Sadece Çamlıhemşin'de organik üretim ile ilgili 2 bin civarında üreticinin ürettikleri çayın alımı yapılacak." diye konuştu.

Fabrikaların yapımı ile ilgili kararların 2022 yılında alındığını vurgulayan Kirişci, "Sektöre, bölge üretimine ve Rize'nin ekonomisine katkısı olacağını düşündük ve bir yıl gibi kısa bir sürede eserler ortaya çıkmış oldu." şeklinde konuştu.

Kirişci, Çamlıhemşin Organik Çay Fabrikası'nın 27 bin 500 metrekare alanda inşa edildiğini aktararak, 14 bin 500 metrekaresinin kapalı alan olduğunu söyledi.

Yapımı tamamlanan 2 fabrikada 400 kişinin çalışacağını kaydeden Kirişci, "İstihdam boyutu bir kenara, çayların diğer taraflara nakli ikinci bir zahmetti. Getirdiği maliyet vardı. Bu bölgenin çay üretimi bu fabrikada katma değerli hale getirilecek, çaylarımız paketlenecek ve daha sonra çay satış noktalarımızda satışı, gerektiğinde yurt dışında ihracatımız olacak." ifadelerini kullandı.

Kirişci, çayın Rize için önemine işaret ederek, "Rize ile adeta ismi cismi örtüşen bir ürünümüz. Bu kaliteli, nitelikli üretimi yapan başta üreticilerimize olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. 'Bizim çayımızın üzerine çay yoktur.' desem bu mübalağa olmaz. Bu bir hakikat. Tesis olarak ÇAYKUR'umuzun üretimi de bu alanda bir numara." dedi.

Kirişci'ye, Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Veysel Tiryaki ve İbrahim Yumaklı, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, AK Parti İl Başkanı Hikmet Ayar ile ilgililer ve çiftçiler de eşlik etti.

Kirişci, daha sonra Ardeşen Turizm Merkezinde gençlerle bir araya geldi.

Bakan Kirişci, burada gençlere hitaben yaptığı konuşmada, gençlerin sadece cumhurbaşkanını ve 600 milletvekilini seçmeyeceğini, yeni bir yüzyılın başlangıcı için önemli bir seçim yapacağını söyledi.

Muhalefetin seçilmesi halinde ülkede doğru adımların atılamayacağına inandığını söyleyen Kirişci, "Bu ülkenin atmış olduğu önemli adımlarda, adeta onur imzalarından rahatsız olan ve bu rahatsızlıklarını açık açık dile getiren böyle bir müşkülgezer, böyle bir müptezel, bölücülerle işbirliği yapanların bu ülkeye vaat edebilecekleri, getirebilecekleri bir şey yoktur." dedi.

Kirişci, muhalefetin yapılan yatırımları kullandığını ama takdir etmediğini kaydederek, "Gençler sizler sadece kendi oyunuzdan mesul değilsiniz. Siz okul arkadaşlarınızdan, iş arkadaşlarınızdan hepimizden sorumlusunuz." diye konuştu.

Öte yandan Bakan Kirişci, programın ardından gençlerle tulum eşliğinde horon oynadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber