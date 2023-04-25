Hayvan hareketleri kısıtlaması 28 Nisan'da kaldırılacak

Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi
Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi
Faizsiz 20.000 TL'yi Kaçırmayın!..
Faizsiz 20.000 TL'yi Kaçırmayın!..
Sponsorlu İçerik
Ekonomistler MB'nin 'hareketsiz' kalmasını bekliyor
Ekonomistler MB'nin 'hareketsiz' kalmasını bekliyor
BM'den Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'na yeni görev
BM'den Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'na yeni görev
AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açan 2 zanlı tutuklandı
AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açan 2 zanlı tutuklandı
Erdoğan: Karadeniz gazını bedava vereceğiz
Erdoğan: Karadeniz gazını bedava vereceğiz
İki ittifakın da seçim vaadi: 52 yıl önce atılan imza gerçekleşecek
İki ittifakın da seçim vaadi: 52 yıl önce atılan imza gerçekleşecek
İstanbul'u hiç görmedi ama traktörüne 54 kez ceza geldi
İstanbul'u hiç görmedi ama traktörüne 54 kez ceza geldi
Erdoğan: 55 bin kişiye Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı verilecek
Erdoğan: 55 bin kişiye Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı verilecek
AYM Başkanı'ndan 'kuvvetler ayrılığı' vurgusu
AYM Başkanı'ndan 'kuvvetler ayrılığı' vurgusu
'Önümüzdeki dönemde her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanacak'
'Önümüzdeki dönemde her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanacak'
Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB, öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerini yeniden erişime açtı
MEB, öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerini yeniden erişime açtı
Çalışma tamamlandı, kirada yüzde 25 artış sınırı uzatılıyor
Çalışma tamamlandı, kirada yüzde 25 artış sınırı uzatılıyor
YKS'ye başvuranlarında rekor sayı
YKS'ye başvuranlarında rekor sayı
İYİ Partili Aytun Çıray'dan itiraf: Oylar çok düştü toparlayamıyoruz
İYİ Partili Aytun Çıray'dan itiraf: Oylar çok düştü toparlayamıyoruz
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
Diyarbakır merkezli 21 kente gazeteciler, avukatlar, sanatçılar, STK temsilcilerine operasyon
Diyarbakır merkezli 21 kente gazeteciler, avukatlar, sanatçılar, STK temsilcilerine operasyon
'Dönüşümü sizlerle birlikte yapalım ve yarısını biz karşılayalım'
'Dönüşümü sizlerle birlikte yapalım ve yarısını biz karşılayalım'
Ticari taksiler için ÖTV muafiyetinin kapsamı açıklandı
Ticari taksiler için ÖTV muafiyetinin kapsamı açıklandı
Valilikten 'İmamoğlu'nun mitingi yasaklandı' iddiasına yalanlama
Valilikten 'İmamoğlu'nun mitingi yasaklandı' iddiasına yalanlama
Savcıya, zabıt katibine 'cinsel taciz'den dava
Savcıya, zabıt katibine 'cinsel taciz'den dava
Erdoğan yeni müjdeleri açıkladı: TOGG'a kredi, Aile ve Gençlik Bankası
Erdoğan yeni müjdeleri açıkladı: TOGG'a kredi, Aile ve Gençlik Bankası
Kamu bankaları TOGG için kredi verecek
Kamu bankaları TOGG için kredi verecek
80 bin pazarcı esnafına vergi desteği sağlanacak
80 bin pazarcı esnafına vergi desteği sağlanacak
Erdoğan: Her üç dakikada bir TOGG üretiliyor
Erdoğan: Her üç dakikada bir TOGG üretiliyor
TOGG CEO'su Karakaş açıkladı: Teslimatlar ne zaman başlayacak?
TOGG CEO'su Karakaş açıkladı: Teslimatlar ne zaman başlayacak?
Türkiye'de azaldı, o ilde arttı: Yabancıya konut satışının arttığı il
Türkiye'de azaldı, o ilde arttı: Yabancıya konut satışının arttığı il
Eski kimlikle oy kullanılabilecek mi?
Eski kimlikle oy kullanılabilecek mi?
Bakan Özer: Akademik takvimi zamanında tamamlayacağız
Bakan Özer: Akademik takvimi zamanında tamamlayacağız
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Hayvan hareketleri kısıtlaması 28 Nisan'da kaldırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'de son günlerde SAT-2'ye karşı yapılan çalışmaların sonuç verdiğini, aşılama sonrası hayvan hareket kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2023 21:17, Son Güncelleme : 25 Nisan 2023 21:29
Yazdır
Hayvan hareketleri kısıtlaması 28 Nisan'da kaldırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım sektörünün temsilcileri ile gerçekleştireceği programa katılmak üzere Rize'ye geldi. Rize Ticaret Borsası'nda düzenlenen 'Rize Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı' öncesinde Borsa Başkanı Mehmet Erdoğan, Bakan Kirişci'ye Çay Araştırma Merkezi (ÇAYKMER) tarafından organik olarak üretilen yeşil çay hakkında bilgi verdi. Bakan Kirişci burada kendisine ikram edilen çayın tadına baktı.

Sektör temsilcileri ile gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Kirişci, şap hastalığı virüsü olan SAT-2'ye karşı yapılan çalışmaların sonuç verdiğini ve aşılanan hayvanların hareketliliğindeki kısıtlamanın kaldırıldığımı ifade etti. Virüse karşı yapılan çalışmaları anlatan Bakan Kirişci, "Sat-2 versiyonuna karşı bir mücadele başlatıldı. Toplam 14,5 milyon doz üretildi ve bunun 13 milyona yakını sahaya gönderildi. 8 milyona yakın büyükbaş hayvanaşılandı. Bu süre zarfında, hayvanların kesimi, ihracı, ithali konusunda yasak getirdik. Bu süre zarfında hayvan hareketlerine yasak getirdik" dedi.

Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi'nin gerçekleştirdiği toplantıda hayvan hareketliği noktasında aşılanan hayvanların hareketliliğinin kısıtlamasının kaldırıldığının altını çizen Kirişci, "Hayvan hareketliği ile ilgili ulusal merkezimiz bugün yaptığı toplantı çerçevesinde aldığı 3 önemli karar var. Bunlardan birincisi; hem büyükbaş hem küçükbaşta eğer il sınırları içerisinde hayvan hareketi olacaksa, bu hayvan hareketinde biz herhangi bir şekilde aşılı olup olmadığını sorgulamayacağız. İkincisi ve önemli burada eğer büyükbaş ise il dışına çıkarılması sırasında biz o hayvanı aşısının yapılıp yapılmadığını soracağız, aşısı yapılmış ise üzerinden 21 günün geçip geçmediğini sorgulayacağız. 21 gün geçmiş ise artık bu aşılama ile ilgili etkinlik sağlanmış demektir. Üçüncü küçükbaş ile ilgili il dışında nakli sırasında herhangi bir sorgulama yapmadan bu hayvanların hareketine izin vermiş olacağız. Artık geçmiş olsun diyelim. Çünkü öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki rüzgar ile bulaşabilen bu tür hastalıklarla mücadele kolay değil. Biz bir Avrupa ülkesi değiliz. Komşularımız var, onlar bizim gösterdiğimiz özeni göstermediği için bu tür sorunları yaşanıyor. Geçmiş olsun diyelim. Hayvan hareketleri, hayvanları bir yerden bir yere nakletmek isteyenler için bu imkanlar sağlanmış oldu" ifadelerini kullandı.

Kirişci'nin açıkladığı ve Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi'nin aldığı kararların 28 Nisan tarihinden itibaren uygulamaya konulacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber