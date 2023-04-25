Minibüsün çarptığı otomobil ortadan ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 20.00 sularında Burdur- Fethiye karayolu Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Sipahi (70) idaresindeki 15 NP 193 plakalı Tofaş marka otomobil, kontrolsüz bir şekilde anayola çıktığı esnada Hüseyin K. (66) idaresindeki 15 ABE 389 plakalı Ford Transit marka minibüsle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilde sıkışan Bayram Sipahi'yi uzun uğraşlar sonucunda araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram Sipahi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hafif şekilde yaralanan Hüseyin K., Sultan D. (22) ve Zeliha C. (22) de kontrol amaçlı Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken, minibüs sürücüsü Hüseyin K. hastanedeki kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.