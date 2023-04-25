KIZILELMA İstanbul semalarında

Bayraktar KIZILELMA, AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nin de bulunduğu Tekirdağ'daki Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan, TEKNOFEST 2023 çerçevesinde sergilenmek üzere Atatürk Havalimanı'na havalandı. Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan saat 12.32'de uçuşa başlayan Bayraktar KIZILELMA, İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinde iki kez alçak irtifa selamlama geçişi yaptıktan sonra saat 13.09'da başarıyla indi.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA'nın iniş yapmadan önce İstanbul semalarında süzülen anlarını paylaştı.