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Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon kanalında soruları cevaplarken yayın kesildi. Verilen aranın ardından yayın yeniden başladı, Erdoğan "Midemi ciddi manada üşütmüşüm, seyircilerimizden helallik diliyorum" dedi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 07:36, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 07:47
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Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal 7 ve Ülke TV'nin canlı yayınında katıldı.

Saat 22.00'de başlayacağı açıklanan yayın 23.30'da başlarken, Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendirirken yayın birden kesildi.

O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye 'reklam' dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı.

"CİDDİ MANADA ÜŞÜTTÜM"

Program yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.

Erdoğan, rahatsızlanmasıyla ilgili "Her şeyden önce tabi üzerinize afiyet dün bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Dedim ki, artık söz verdik gideceğiz. Tabi bu yoğun mesai içinde bizler zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum." dedi.

Erdoğan yaklaşık 12 dakika daha yayında kaldıktan sonra program bitirildi.

Erdoğan, programın sonunda ise "Ekranları başında bizi izleyen tüm vatandaşlarımdan da affımı özellikle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle siyasetçiler geçmiş olsun mesajları paylaşıyor. O mesajlardan bazıları şöyle:

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Canlı yayın esnasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Sn. Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalan süreci hep birlikte sağlık, afiyet ve huzur içerisinde tamamlayabilmeyi temenni ediyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Kısa süreli rahatsızlık yaşayan Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece, seçim sürecini de sonrasını da sıhhatle geçirmeyi temenni ediyorum.

PEŞPEŞE AÇIKLAMALAR GELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Millete hizmet yolunda gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın sağlık durumu hamdolsun gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın sağlık durumu çok şükür gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ve samimi dualarını ileten her bir vatandaşımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz.

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