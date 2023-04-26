Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD'ın verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, saat 07.48'de, 4.1, büyüklüğünde, 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 08:05, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 08:07
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.