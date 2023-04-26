Yargıtay'dan kiracıları sevindirecek karar

12. Hukuk Dairesinin gündemine yansıyan dava konusu olayda, ev sahibi ile kiracı arasında önce 2005 yılında ardından da 2012 yılında iki kez tahliye taahhütlü kira sözleşmesi imzalandı. Kira sürenin uzatılması, yeni dönemlerin bedellerinin belirlenmesi ve değişen şartlara uyarlanması amacıyla düzenlenen kira sözleşmesinde, kira süresi 3+2 yıl olarak kararlaştırıldı.

Sözleşme sonunda kiracı evi boşaltmayınca ev sahibi tahliye taahhüdüne dayalı icra takibi başlattı. Söz konusu tahliye taahhüdünün uygun olmadığı gerekçesiyle icra takibi durdurulunca ev sahibi icra mahkemesine başvurarak tahliye talebini yineledi.

YEŞİM ERASLAN