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Promosyon işkencesi: Bankalar emekliye zorluk çıkarıyor

Promosyon süresi dolan emekli, maaşını başka bankaya taşımak isterse önüne engeller çıkarılıyor. Genellikle maaş hesabına blokaj konuluyor. Avukatlar "Bu işlem yasal değil, şikayet edin ve hakkınızı arayın" diyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 08:36, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 08:38
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Promosyon işkencesi: Bankalar emekliye zorluk çıkarıyor

Bankalar yeni müşteri kazanmak adına her gün yeni bir kampanya ile karşımıza çıkıyor. Özellikle son dönemin en popüler kampanyası emekliler için uygulanan banka promosyonları...

Neredeyse tüm bankalar emekli müşterisi kazanmak adına promosyon yarışına girmiş durumda. Bu rekabet durumu emeklinin cebine fayda sağlıyor. Ancak promosyon süresi biten müşteriyi kaybetmek istemeyen bankalar, farklı bir bankaya müşteri kaybetmemek adına işi yokuşa sürüyor. Aynı durum EYT'liler için de geçerli. Örneğin EYT maaşınızı almak için özel bir banka hesap numarası verdiniz. Ya da promosyon süreniz bitti ve banka değişikliği yapmak istiyorsunuz. İşte tam bu noktada bankalar emeklileri kaybetmemek adına çeşitli yollara başvuruyor.

KAAN ZENGİNLİ-

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