73 ülkede sandık kuruluyor: En çok seçmen Almanya, en az seçmen Brezilya'da
73 ülkede sandık kuruluyor: En çok seçmen Almanya, en az seçmen Brezilya'da
Günde 13 TL'den Başlayan Fiyatlarla Kaskonu Hemen Yaptır!..
Günde 13 TL'den Başlayan Fiyatlarla Kaskonu Hemen Yaptır!..
Sponsorlu İçerik
Zeytinyağı fiyatı uçuşa geçti
Zeytinyağı fiyatı uçuşa geçti
Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
Aile Bakanlığının 2 bin 431 personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Aile Bakanlığının 2 bin 431 personel alım ilanı Resmi Gazete'de
'Cezaevlerindeki ve yurt dışındaki teröristler 14 Mayıs'ı bekliyor'
'Cezaevlerindeki ve yurt dışındaki teröristler 14 Mayıs'ı bekliyor'
Bakan Yanık: 2 bin 431 personel alımı mülakatsız olacak
Bakan Yanık: 2 bin 431 personel alımı mülakatsız olacak
Dışişlerinden BM'den Feridun Sinirlioğlu'na yeni görev verilmesine açıklama
Dışişlerinden BM'den Feridun Sinirlioğlu'na yeni görev verilmesine açıklama
Eski ATO Başkanvekili Aypek, koruması tarafından öldürüldü
Eski ATO Başkanvekili Aypek, koruması tarafından öldürüldü
Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi
Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi
Ekonomistler MB'nin 'hareketsiz' kalmasını bekliyor
Ekonomistler MB'nin 'hareketsiz' kalmasını bekliyor
AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açan 2 zanlı tutuklandı
AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açan 2 zanlı tutuklandı
Erdoğan: Karadeniz gazını bedava vereceğiz
Erdoğan: Karadeniz gazını bedava vereceğiz
İki ittifakın da seçim vaadi: 52 yıl önce atılan imza gerçekleşecek
İki ittifakın da seçim vaadi: 52 yıl önce atılan imza gerçekleşecek
İstanbul'u hiç görmedi ama traktörüne 54 kez ceza geldi
İstanbul'u hiç görmedi ama traktörüne 54 kez ceza geldi
Erdoğan: 55 bin kişiye Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı verilecek
Erdoğan: 55 bin kişiye Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı verilecek
AYM Başkanı'ndan 'kuvvetler ayrılığı' vurgusu
AYM Başkanı'ndan 'kuvvetler ayrılığı' vurgusu
'Önümüzdeki dönemde her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanacak'
'Önümüzdeki dönemde her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanacak'
Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB, öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerini yeniden erişime açtı
MEB, öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerini yeniden erişime açtı
Çalışma tamamlandı, kirada yüzde 25 artış sınırı uzatılıyor
Çalışma tamamlandı, kirada yüzde 25 artış sınırı uzatılıyor
YKS'ye başvuranlarında rekor sayı
YKS'ye başvuranlarında rekor sayı
İYİ Partili Aytun Çıray'dan itiraf: Oylar çok düştü toparlayamıyoruz
İYİ Partili Aytun Çıray'dan itiraf: Oylar çok düştü toparlayamıyoruz
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
Diyarbakır merkezli 21 kente gazeteciler, avukatlar, sanatçılar, STK temsilcilerine operasyon
Diyarbakır merkezli 21 kente gazeteciler, avukatlar, sanatçılar, STK temsilcilerine operasyon
'Dönüşümü sizlerle birlikte yapalım ve yarısını biz karşılayalım'
'Dönüşümü sizlerle birlikte yapalım ve yarısını biz karşılayalım'
Ticari taksiler için ÖTV muafiyetinin kapsamı açıklandı
Ticari taksiler için ÖTV muafiyetinin kapsamı açıklandı
Valilikten 'İmamoğlu'nun mitingi yasaklandı' iddiasına yalanlama
Valilikten 'İmamoğlu'nun mitingi yasaklandı' iddiasına yalanlama
Savcıya, zabıt katibine 'cinsel taciz'den dava
Savcıya, zabıt katibine 'cinsel taciz'den dava
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Zeytinyağı fiyatı uçuşa geçti

Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticilerinde kuraklık rekolteyi düşürdü. İspanya'da üretilen zeytinyağı 5,4 Euro/kg düzeyiyle rekor fiyata ulaştı

Haber Giriş : 26 Nisan 2023 08:44, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 09:21
Yazdır
Zeytinyağı fiyatı uçuşa geçti

İspanya'da yeterli yağış düşmemesi dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisinde hasadı yarı yarıya düşürerek zeytinyağı fiyatlarını tarihi rekor düzeylere yükseltti. İspanyol çiftçileri normalde küresel zeytinyağı üretiminin yarısını gerçekleştiriyor ancak Financial Times'da yer alan habere göre son 12 ayda ülkenin zeytinyağı üretimi yarı yarıya düşerek 780 bin tona geriledi.

Zeytinyağı fiyatları ise İspanya'nın yanı sıra Avrupa'nın genelinde kurak bir dönem geçirilmesiyle Haziran 2022'den bu yana yaklaşık yüzde 60 yükselerek kilogram başına 5,4 Euro'ya çıktı.

Avrupa'da çoğu üreticinin rekoltesi düşüşte

2022 diğer bir zeytinyağı üreticisi İtalya'da da 222 yılın en kurak yılı oldu. İtalyan veri analitiği şirketi Centro Studi Divulga verilerine göre geçen yıl İtalya'da 1800'den bu yana yaşanan en kurak yıl oldu. Uluslararası Zeytin Konseyi ikinci büyük üreticide de rekoltenin 2018/2019 sezonundan bu yana en düşük düzeye inmesini ve 235 bin tona gerilemesini öngörüyor. Portekiz, Hırvatistan, Fransa gibi diğer Avrupa Birliği üreticilerinde de üretimin düşmesi bekleniyor. Birlik içinde üretimi artması beklenen sadece üç üye var: Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Slovenya. Geçen sezonda 232 bin ton üretim yapan Yunanistan'da üretimin bu sezon 350 bin tona yükselmesi öngörülüyor. Ancak üretimi artan diğer iki üyenin toplam üretimi çok düşük: Sırasıyla 6.100 ton ve 700 ton. Rabobank tahıl ve yağlı tohum analisti Vito Martinelli "Sektörde yirmi yıldır hiç bu fiyatları görmemiştim. Geçen yıl İspanya için bir felaketti ve İtalya'da da hasat diğer Akdeniz ülkeleriyle birlikte kötüydü" diyor.

Kuraklıkların devam ediyor olması bu yılki hasada ilişkin endişeleri de beraberinde getiriyor. İspanya meteoroloji kurumu verilerine göre geçen ay İspanya'nın son yüzyıldaki ikinci en sıcak ve ikinci en kurak mart ayı oldu. Nisan ayının ise tarihteki en kurak nisan ayı olması bekleniyor. Nisan ayının ilk 17 gününde ülkenin yarısına tek bir damla yağmur düşmedi. Uzmanlara göre kuraklıkların bu yaz da devam etmesi zeytinyağı fiyatlarının yüksek seyrini koruyacağı anlamına geliyor. Emtia veri şirketi Minttec'ten yağlı tohum ve bitkisel yağ analisti Kyle Holland zeytin hasadanının Akdeniz bölgesinde ekim-şubat ayları arasında yapıldığını hatırlatarrak "Bunun anlamı, kısa sürede yağmur yağmazsa yine cılız bir hasat olacak" diyor.

Küresel pazar 15 milyar dolara koşuyor

Sağlıklı ve doğal gıda ürünlerine olan talepteki artış zeytinyağı pazarında da büyüme getiriyor ve küresel pazarın 2030 itibariyle 15 milyar dolara yaklaşması bekleniyor. 2022 yılında 10,5 milyar dolar büyüklüğe ulaşan küresel zeytinyağı pazarı, IndexBox tarafından yayınlanan bir sektörel rapora göre önümüzdeki 8 yılda yıllık ortalama yüzde 4,2 büyüyerek 20230 itibariyle 14,9 milyar dolara ulaşacak. Akdeniz mutfağının popülerliğinin giderek yükselmesi ve tüketicilerin zeytinyağı kullanımının sağlığa yönelik faydaları hakkında farkındalığının artması pazardaki büyümenin itici güçlerinden olarak görülüyor.

Küresel üretimde %18'lik düşüş bekleniyor

Uluslararası Zeytin Konseyi 2022 sonunda yayınladığı tahminlerinde 2022/2023 sezonunda küresel zeytinyağı üretiminin 6 yılın en düşük düzeyine ineceğini ve 2,73 milyon ton olacağını öngördü. 2021/2022 sezonundatoplam 3,40 milyon ton üretim olmuştu ve bu konseyin tahminlerine göre bu sezonda yıllık bazda yüzde 18'lik bir düşüş anlamına geliyor. Ayrıca bu sezon için beklenen toplam üretim son beş yıllık ortalama olan 3,14 milyon tonun da yüzde 12 altında.

Hilal SARI / Ekonomim

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber