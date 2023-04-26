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Çiftçilerin tarımsal amaçlı su kullanım hizmet bedelleri yüzde 50 desteklenecek

Çiftçilerin 2023 yılına ilişkin tarımsal amaçlı su kullanım hizmet bedellerinin yüzde 50 desteklenmesi kararlaştırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 09:40, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 09:41
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Çiftçilerin tarımsal amaçlı su kullanım hizmet bedelleri yüzde 50 desteklenecek

Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, sulama birlikleri ile kooperatifleri tarafından işletilen sulama sahalarında tarımsal üretim yapan çiftçilerin, bu yıl su kullanım hizmet bedellerinin desteklenerek üretim maliyetlerinin azaltılması ve rekabet güçlerinin artırılması ile bu kapsamda gıda arz güvenliğinin ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Buna göre, sulama birlikleri tarafından kendi usul ve esaslarına göre belirlenen su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50'si öncelikle su kullanıcısı üretici tarafından ilgili sulama birliğine ödenecek. Su kullanım hizmet bedelinin geriye kalan yüzde 50'si ise Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili bütçesinden üreticiler adına sulama birliklerine aktarılacak.

Sulama birlikleri tarafından oluşturulacak ödemeye esas icmaller Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne gönderilecek. İcmaller DSİ tarafından gerekli kontroller yapıldıktan ve onaylandıktan sonra ödenmek üzere Bakanlığa iletilecek. Ödemeler üreticiler adına ilgili sulama birliklerinin hesabına aktarılacak.

Sulama kooperatifleri tarafından üreticiler adına tahakkuk ettirilen su kullanım hizmet bedelini dönemi içinde ödeyen üreticilere yüzde 50 destekleme ödemesi yapılacak.

2023 üretim yılı sonunda sulama kooperatifleri tarafından su kullanım hizmet bedelini ödeyen üreticilere ait icmaller il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerine teslim edilecek. Müdürlükler tarafından gerekli kontroller yapılıp onaylanan icmaller, ödenmek üzere Bakanlığa gönderilecek.

- Yıl sonuna kadar sürecek

Bu destekten yararlanacak üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olması şartı aranacak.

Karar kapsamındaki destek uygulaması, 1 Ocak 2023 itibarıyla başlayacak ve 31 Aralık 2023'te sonra erecek.

Desteklemelere ilişkin ödemeler için gerekli kaynak, Bakanlığın 2023 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.

Kararın uygulanmasına ilişkin Ziraat Bankasına hizmetlerinden dolayı, ödenen destekleme tutarının yüzde 0,2'si komisyon olarak ayrıca ödenecek.

Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkili olacak.

Karar, 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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