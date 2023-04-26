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Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden EYT'lilere 5 puanlık indirim

Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden EYT'lilere 5 puanlık prim indiriminin ayrıntılarını açıkladı.

Haber Giriş : 26 Nisan 2023 09:45, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 09:47
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Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden EYT'lilere 5 puanlık indirim

Buna göre sosyal güvenlik destek prim tutarı 500.40 lirayla 3 bin 753 lira arasında olacak. İşte EYT'de indirim detayı ve prim konusundaki tüm ayrıntılar

Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden EYT'lilere 5 puanlık prim indiriminin ayrıntılarını açıkladı. Bu indirimden yararlanılması için çalışanın işten ayrılış bildirgesini 3 Mart 2023 tarihi ve sonrasında emekli aylığı talebiyle verilmesi ve işten çıkışı takip eden 30 gün içinde aynı işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışması gerekiyor. Sosyal güvenlik destek prim tutarı 500.40 lirayla 3 bin 753 lira arasında olacak.

ÖZEL SEKTÖRDE UYGULANIYOR

Prim indirimi sadece özel sektör işyerlerinde uygulanıyor. Destekten yararlanılabilmesi için aylık prim, hizmet belgesinin yasal sürede verilmesi, primlerin de yasal süresinde ödenmesi zorunluluğu bulunuyor.

Ev hizmetleri, bakım işlerinde çalışırken EYT'den emekli olup aynı işverene bağlı çalışanlar için de bu indirimden yararlanılabilecek. Destek priminde 5 puanlık indirim aynı işyerinde çalışıldığı sürece devam edecek.

Ancak çalışanın aynı işyerinde çıkış yeniden giriş yapması durumunda indirim sona erecek Prim indiriminden yararlanmak için işverence düzenlenecek işten ayrılış bildirgesi ile işe giriş bildirgesindeki işyeri sicil numarasının aynı olması gerekiyor.

Bildirgelerdeki işyeri sicil numaralarının farklı olması halinde o işçi için prim indirimi uygulanmayacak.

EYT'LİLER EMLAK VERGİSİ YATIRACAK MI?

Normal emeklilerde olduğu gibi tek konutu olan emekliler başka bir gelirleri yoksa bu konutları için emlak vergisi ödemeyecek.

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler ise bu muafiyetten yararlanamıyor. Emekli olup çalışmayanlar brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisi avantajından yararlanabilir bu 2024 emlak vergisi ödemesi için geçerli olacak.

Emlak vergisinden muaf olmayanların mayıs sonuna kadar verginin ilk taksitini yatırması gerekiyor.


HAZAL ATEŞ

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