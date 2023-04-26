Bursa'da tırla çarpışarak devrilen öğrenci servisindeki 23 kişi yaralandı

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüsün sürücüsü ile aynı araçta bulunan ve Kayapa Ortaokuluna giden 22 öğrenci yaralandı.

Maksempınarı Mahallesi'nde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 16 S 8459 plakalı servis midibüsü ile 34 YS 463 plakalı tır çarpıştı.

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