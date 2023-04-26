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Altının gram fiyatı 1.247 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını 8.300 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 10:59, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 11:00
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Altının gram fiyatı 1.247 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirde başlamasının ardından 1.247 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,51 artışla 1.247 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirde başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 1.247 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını da 8.300 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün 1.997 dolardan kapanmasının ardından, bugün yüzde 0,10 değer kaybederek 1.995 dolara geriledi.

Analistler, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında attığı "şahin" adımların sonuna gelindiği beklentisinin güçlendiğini belirterek, dünya genelinde resesyon endişesinin ise günden güne güç kazandığını ifade etti.

ABD'de Tüketici Güven Endeksinin 9 ayın en düşük seviyesine gerilediğine dikkati çeken analistler, ülkede yeni konut satışlarının ise beklentileri aştığını belirterek makroekonomik verilerdeki karışık sinyaller ve para politikasına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentilerin yüzde 77'ye inse de güçlü kalmaya devam ettiğini dile getirdi.

Bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, dış ticaret açığı ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 ve 1.980 doların destek, 2.000 ve 2.020 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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