Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı

'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular başladı
'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular başladı
Günde 13 TL'den Başlayan Fiyatlarla Kaskonu Hemen Yaptır!..
Günde 13 TL'den Başlayan Fiyatlarla Kaskonu Hemen Yaptır!..
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programları iptal
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programları iptal
2023-YKS'de hatalı, eksik sınav ücreti yatıranlar hakkında duyuru
2023-YKS'de hatalı, eksik sınav ücreti yatıranlar hakkında duyuru
73 ülkede sandık kuruluyor: En çok seçmen Almanya, en az seçmen Brezilya'da
73 ülkede sandık kuruluyor: En çok seçmen Almanya, en az seçmen Brezilya'da
Zeytinyağı fiyatı uçuşa geçti
Zeytinyağı fiyatı uçuşa geçti
Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
Aile Bakanlığının 2 bin 431 personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Aile Bakanlığının 2 bin 431 personel alım ilanı Resmi Gazete'de
'Cezaevlerindeki ve yurt dışındaki teröristler 14 Mayıs'ı bekliyor'
'Cezaevlerindeki ve yurt dışındaki teröristler 14 Mayıs'ı bekliyor'
Bakan Yanık: 2 bin 431 personel alımı mülakatsız olacak
Bakan Yanık: 2 bin 431 personel alımı mülakatsız olacak
Dışişlerinden BM'den Feridun Sinirlioğlu'na yeni görev verilmesine açıklama
Dışişlerinden BM'den Feridun Sinirlioğlu'na yeni görev verilmesine açıklama
Eski ATO Başkanvekili Aypek, koruması tarafından öldürüldü
Eski ATO Başkanvekili Aypek, koruması tarafından öldürüldü
Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi
Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi
Ekonomistler MB'nin 'hareketsiz' kalmasını bekliyor
Ekonomistler MB'nin 'hareketsiz' kalmasını bekliyor
AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açan 2 zanlı tutuklandı
AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açan 2 zanlı tutuklandı
Erdoğan: Karadeniz gazını bedava vereceğiz
Erdoğan: Karadeniz gazını bedava vereceğiz
İki ittifakın da seçim vaadi: 52 yıl önce atılan imza gerçekleşecek
İki ittifakın da seçim vaadi: 52 yıl önce atılan imza gerçekleşecek
İstanbul'u hiç görmedi ama traktörüne 54 kez ceza geldi
İstanbul'u hiç görmedi ama traktörüne 54 kez ceza geldi
Erdoğan: 55 bin kişiye Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı verilecek
Erdoğan: 55 bin kişiye Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı verilecek
AYM Başkanı'ndan 'kuvvetler ayrılığı' vurgusu
AYM Başkanı'ndan 'kuvvetler ayrılığı' vurgusu
'Önümüzdeki dönemde her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanacak'
'Önümüzdeki dönemde her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanacak'
Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB, öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerini yeniden erişime açtı
MEB, öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerini yeniden erişime açtı
Çalışma tamamlandı, kirada yüzde 25 artış sınırı uzatılıyor
Çalışma tamamlandı, kirada yüzde 25 artış sınırı uzatılıyor
YKS'ye başvuranlarında rekor sayı
YKS'ye başvuranlarında rekor sayı
İYİ Partili Aytun Çıray'dan itiraf: Oylar çok düştü toparlayamıyoruz
İYİ Partili Aytun Çıray'dan itiraf: Oylar çok düştü toparlayamıyoruz
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
Diyarbakır merkezli 21 kente gazeteciler, avukatlar, sanatçılar, STK temsilcilerine operasyon
Diyarbakır merkezli 21 kente gazeteciler, avukatlar, sanatçılar, STK temsilcilerine operasyon
'Dönüşümü sizlerle birlikte yapalım ve yarısını biz karşılayalım'
'Dönüşümü sizlerle birlikte yapalım ve yarısını biz karşılayalım'
Ana sayfaHaberler Terör

Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyonda, bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez İstanbul'da gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 11:00, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 11:02
Yazdır
Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmaya dayanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD'nin faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, söz konusu terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında geçmiş dönemde illegal yollarla yurt dışına çıkarak PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasına katıldığı, siyasi/ideolojik veya silahlı eğitim aldıktan sonra yine illegal yollarla yurt içine geldiği tespit edilen Ayten Dönmez'in İstanbul'da olduğu belirlendi.

14 Mayıs'ta yapılması planlanan 28. Dönem Milletvekilliği genel seçimlerinde Yeşil Sol Parti adına Kocaeli'den 13. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Dönmez'in izine Üsküdar'da rastlandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber