Piyasada kurdan sonra şimdi de 'altın makas'

'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular başladı
'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular başladı
Günde 13 TL'den Başlayan Fiyatlarla Kaskonu Hemen Yaptır!..
Günde 13 TL'den Başlayan Fiyatlarla Kaskonu Hemen Yaptır!..
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programları iptal
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programları iptal
2023-YKS'de hatalı, eksik sınav ücreti yatıranlar hakkında duyuru
2023-YKS'de hatalı, eksik sınav ücreti yatıranlar hakkında duyuru
73 ülkede sandık kuruluyor: En çok seçmen Almanya, en az seçmen Brezilya'da
73 ülkede sandık kuruluyor: En çok seçmen Almanya, en az seçmen Brezilya'da
Zeytinyağı fiyatı uçuşa geçti
Zeytinyağı fiyatı uçuşa geçti
Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
Aile Bakanlığının 2 bin 431 personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Aile Bakanlığının 2 bin 431 personel alım ilanı Resmi Gazete'de
'Cezaevlerindeki ve yurt dışındaki teröristler 14 Mayıs'ı bekliyor'
'Cezaevlerindeki ve yurt dışındaki teröristler 14 Mayıs'ı bekliyor'
Bakan Yanık: 2 bin 431 personel alımı mülakatsız olacak
Bakan Yanık: 2 bin 431 personel alımı mülakatsız olacak
Dışişlerinden BM'den Feridun Sinirlioğlu'na yeni görev verilmesine açıklama
Dışişlerinden BM'den Feridun Sinirlioğlu'na yeni görev verilmesine açıklama
Eski ATO Başkanvekili Aypek, koruması tarafından öldürüldü
Eski ATO Başkanvekili Aypek, koruması tarafından öldürüldü
Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi
Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi
Ekonomistler MB'nin 'hareketsiz' kalmasını bekliyor
Ekonomistler MB'nin 'hareketsiz' kalmasını bekliyor
AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açan 2 zanlı tutuklandı
AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açan 2 zanlı tutuklandı
Erdoğan: Karadeniz gazını bedava vereceğiz
Erdoğan: Karadeniz gazını bedava vereceğiz
İki ittifakın da seçim vaadi: 52 yıl önce atılan imza gerçekleşecek
İki ittifakın da seçim vaadi: 52 yıl önce atılan imza gerçekleşecek
İstanbul'u hiç görmedi ama traktörüne 54 kez ceza geldi
İstanbul'u hiç görmedi ama traktörüne 54 kez ceza geldi
Erdoğan: 55 bin kişiye Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı verilecek
Erdoğan: 55 bin kişiye Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı verilecek
AYM Başkanı'ndan 'kuvvetler ayrılığı' vurgusu
AYM Başkanı'ndan 'kuvvetler ayrılığı' vurgusu
'Önümüzdeki dönemde her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanacak'
'Önümüzdeki dönemde her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanacak'
Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB, öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerini yeniden erişime açtı
MEB, öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerini yeniden erişime açtı
Çalışma tamamlandı, kirada yüzde 25 artış sınırı uzatılıyor
Çalışma tamamlandı, kirada yüzde 25 artış sınırı uzatılıyor
YKS'ye başvuranlarında rekor sayı
YKS'ye başvuranlarında rekor sayı
İYİ Partili Aytun Çıray'dan itiraf: Oylar çok düştü toparlayamıyoruz
İYİ Partili Aytun Çıray'dan itiraf: Oylar çok düştü toparlayamıyoruz
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
Diyarbakır merkezli 21 kente gazeteciler, avukatlar, sanatçılar, STK temsilcilerine operasyon
Diyarbakır merkezli 21 kente gazeteciler, avukatlar, sanatçılar, STK temsilcilerine operasyon
'Dönüşümü sizlerle birlikte yapalım ve yarısını biz karşılayalım'
'Dönüşümü sizlerle birlikte yapalım ve yarısını biz karşılayalım'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Piyasada kurdan sonra şimdi de 'altın makas'

Döviz kurundan sonra altında da makas açılıyor. Borsada işlem gören altın sertifikalarında fiyat 1450 TL'ye Kapalıçarşı'da 1370 TL'ye yükseldi. Uzmanlar piyasada 1240 TL olan altının alınıp satılamadığına dikkat çekiyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 11:10, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 11:12
Yazdır
Piyasada kurdan sonra şimdi de 'altın makas'

Dünya'dan Birol Bozkurt'un haberine göre;

Altına olan ilgi Borsa İstanbul'da da kendisini göstermeye başladı. Alım satımının kolay ve hızlı olması nedeniyle son günlerde çokça tercih edilmeye başlanan ve Borsa İstanbul'da ALTIN.S1 koduyla işlem gören Darphane Altın Sertifikaları'nda makasın açılması dikkat çekti.

Altın sertifikasının hacmi de hisselerle yarışır hale geldi. Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı'nda işlem gören Darphane Altın Sertifikası ile Londra'da işlem gören USD/ TRY fiyatı ile belirlenen ve 1240 TL civarında olan gram altın arasındaki makas 200 lirayı geçmiş durumda. Ancak uzmanlar bu fiyattan altın alıp satın alınacak bir platform olmadığını gerçek gram altın fiyatının Kapalıçarşı fiyatı olduğunu bunun da 1370 TL'lere kadar çıktığını söylüyor.

3 farklı makas

0,01 gram altına denk gelen Altın Sertifikası'nın fiyatı 14,44 TL'ye ulaşırken 1 grama denk gelen 100 sertifikanın fiyatı 1444 TL oldu. Ancak spot piyasada gram altın fiyatı 1240 TL seviyesinde işlem gördü. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz uzmanlar normal şartlarda altın sertifikasının piyasa ile birebir fiyatlanması gerektiğini ancak son dönemde serbest piyasa ile Merkez Bankası'nın açıkladığı kurda oluşan farkın etkisiyle altın sertifikalarında serbest piyasa kurunun dikkate alınmaya başlandığını söyledi. Yatırımcıların altın sertifikalarına yoğun ilgisi olduğuna dikkat çeken uzmanlar altın sertifikalarında oluşan hacmin hisse senetleriyle yarışır hale geldiğinin altını çiziyor.

Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı>nda işlem gören Darphane Altın Sertifikası (ALTIN.S1) ile piyasadaki gram altın fiyatı arasındaki makas da açılmaya başladı. 0,01 gram altına denk gelen altın sertifikasının fiyatı bugün 14,44 TL seviyelerinden işlem görürken 1 grama denk gelen 100 sertifikanın fiyatı 1.444 TL oldu. Hatta gün içerisinde sertifikada 14,51 TL seviyeleri de görüldü.

Spot piyasada gram altın fiyatı ise 1.240 TL seviyesinde işlem görüyor. Geçtiğimiz yıl 21 Kasım tarihinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Darphane Altın Sertifikaları'nı 10,48 TL'den halka arz etmişti. Yastık altı yatırımların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan ALTIN.S1 yatırım aracı, işleme açıldığı günden bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 37'lik getiri sağladı. Darphane Altın Sertifikası'ndaki kazanç son 1 ayda ise yüzde 11 seviyesinde oldu.

Sertifikada rekor hacim

Altın sertifikasında hacim de 1 milyar TL ile rekor seviyeye ulaştı. Borsa İstanbul'da ALTIN.S1 koduyla işlem gören Darphane Altın Sertifikaları'nda alım-satım arasındaki farkının düşük olması, düşük komisyon tutarları, fiziki saklamanın getirdiği dezavantajların olmaması ve bu varlıktaki kazançlardan stopaj vergisinin alınmaması nedeniyle daha çok tercih ediliyor.

Altın sertifikaları, fiziki altına dönüştürülme imkanı da sağlarken her yatırımcı için fiziki dönüşüm tutarı minimum 50 gr ve 50 gram üzeri için 10 gramın katları olacak şekilde yapılıyor. Azami fiziki dönüşüm miktarı günlük 1000 gram olurken, bunun için yatırımcının yatırım hesabının bulunduğu aracı kuruma, fiziki altını Darphane merkezine giderek ya da adresine gönderilmesini istediği bilgisini belirterek fiziki altına dönüşüm talebi vermesi gerekiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber