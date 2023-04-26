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İMECE uydusundan ilk görüntü bu hafta bekleniyor

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal:- "Arkadaşlarımız şu an görüntü alma noktasında. İnşallah en kısa sürede yani bu hafta bekliyoruz görüntü almalarını ama bu konuda da temkinliyiz. Yani alacağımız görüntüyü kamuoyuyla paylaşacağımız için kaliteli, çözünürlüğü yüksek olan bir görüntümüz olacak"- "Dünyanın herhangi bir yerinden sınırsız görüntü alabiliyor ve tek bir defada 1000 kilometrelik uzunlukta, 16,7 kilometre genişliğinde bir alandan ve metre altı yani yüksek çözünürlüğe sahip"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 11:12, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 11:13
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İMECE uydusundan ilk görüntü bu hafta bekleniyor

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'den ilk sinyalin alındığını belirterek, "Arkadaşlarımız şu an görüntü alma noktasında. İnşallah en kısa sürede yani bu hafta bekliyoruz görüntü almalarını ama bu konuda da temkinliyiz. Yani alacağımız görüntüyü kamuoyuyla paylaşacağımız için kaliteli, çözünürlüğü yüksek olan bir görüntümüz olacak." dedi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Yunuseli Havalimanı'nda düzenlenen İnsansız Hava Araçları Yarışması'nı takip eden Mandal, şubat ayında ABD'deki fırlatma üssüne nakledildikten sonra 15 Nisan'da yörüngesine gönderilen İMECE'yle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Mandal, TÜBİTAK Uzay tarafından tasarlanan ve geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin daha önce de yörüngeye yerleştirdiği gözlem uydularının bulunduğunu anımsatan Mandal, şöyle devam etti:

"2011'de RASAT vardı, 2012'de GÖKTÜRK-2 vardı ama bunların bir kısmında parçalar özellikle kamera ne yazık ki yurt dışından temin veya teknoloji transfer yöntemiyle gerçekleşmişti ama şimdi bileşenlerinin yüzde 90'ını kendimizin gerçekleştirmiş olduğu bir uydumuz var, gözlem uydumuz. Dünyanın herhangi bir yerinden sınırsız görüntü alabiliyor ve tek bir defada 1000 kilometrelik uzunlukta, 16,7 kilometre genişliğinde bir alandan ve metre altı yani yüksek çözünürlüğe sahip."

İMECE uydusundan ilk sinyalin alındığı bilgisini veren Mandal, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız şu an görüntü alma noktasında. İnşallah en kısa sürede yani bu hafta bekliyoruz görüntü almalarını ama bu konuda da temkinliyiz. Yani alacağımız görüntüyü kamuoyuyla paylaşacağımız için kaliteli, çözünürlüğü yüksek olan bir görüntümüz olacak. Ben bunu da yine ülkemizin gelişimi için çok kıymetli görüyorum. Yani biz sadece artık bu teknolojiyi kullanan değil aynı zamanda tüm bileşenleriyle birlikte üreten, aynı zamanda da bunu ihraç etme potansiyelini oluşturan bir ülkeyiz; hem bileşen olarak hem de sistem platform olarak."

- "2028 yılında inşallah Ay'a yumuşak iniş yapacağız"

Mandal, TÜBİTAK Uzay'ın çalışmalarını sürdürdüğünü, bir sonraki heyecanlarının ise TÜRKSAT 6A haberleşme uyduları olduğunu bildirdi.

Bu yılın sonu veya 2024'ün başında yine yerli ve milli haberleşme uydusunu yörüngesine göndereceklerini dile getiren Mandal, "Onun sonrasında yine çok yakın zamanda duyuracağız astronot projemizi ve ilk Türk astronotunun uzaydaki yapacağı görevi... Yine Ay'a sert iniş projemiz 2024 yılında. Yani kendi aracımızla Ay'a gideceğiz ve oraya sert iniş yapacağız. 2028 yılında inşallah Ay'a yumuşak iniş yapacağız." diye konuştu.

Mandal, Türkiye'nin başka bir ülkeden hizmet almak yerine kendi uydu fırlatma altyapısının bulunmasını da hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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