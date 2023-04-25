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Yaz aylarında evlilik ve tatil kredilerinde artış gözleniyor

Yaz aylarında evlilik ve tatil kredilerinde artış gözleniyor

Kaynak : MN Medya
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Yaz aylarında evlilik ve tatil kredilerinde artış gözleniyor

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, evlilik ve tatil kredilerinde büyük bir artış yaşanıyor. Kredi hesaplamak için her ay milyonlar tarafından tercih edilen Enuygun.com'un finans uzmanları da yazın yaklaşmasıyla birlikte özellikle bu kredi türlerinde yapılan kredi hesaplamalarının artış gösterdiğini belirtiyor.

Enuygun Kredi departmanı tarafından yapılan araştırmaya göre düğün sezonunun yaklaşması ve tatili son güne bırakmak istemeyenlerin oluşturduğu kredi hesaplama yoğunluğunun temmuz ayı ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Enuygun Finans yöneticisi Murat Aker "Platformumuzda 12 bankanın evlilik kredisi ve 14 bankanın tatil kredisi ürünleri bulunuyor. Nisan ayından itibaren bu kredi türlerinin aramaları önceki aylara kıyasla %78 oranında artış gösterdi. Enuygun olarak ziyaretçilerimizin tüm banka sayfalarını tek tek ziyaret ederek kredi oranlarına bakıp ayrı ayrı hesap yapmaları yerine tek bir kredi hesaplaması yaparak tüm bankaların tekliflerini görmelerini sağlıyor ve onların işlerini kolaylaştırıyoruz. Ayrıca kredi karşılaştırması sonrası dilerlerse kolayca kredi başvurusunda bulunabiliyorlar." dedi.

Bankaların ve çeşitli platformların kredi hesaplama ve karşılaştırma araçları, evlilik ve tatil kredilerinde artış yaşanan bu dönemde ihtiyacı olan herkese büyük bir kolaylık sağlıyor. Tüketiciler, kredi karşılaştırma aracını kullanarak, en uygun faiz oranları ve vade seçenekleriyle kredi alabiliyorlar. Bu da hem evlilik hazırlıklarını hem de tatil planlarını daha ekonomik ve kolay hale getiriyor.

Kamu bankaları 10 bin TL'ye kadar avantajlı tatil kredisi fırsatı sunuyor. Avantajlı kredi, 6 ay ödemesiz maksimum 36 ay vadeye kadar alınabiliyor. Bununla birlikte ilk iki taksit ilgili firma ve banka tarafından ödeniyor. Yani alınan kredinin 1. taksiti acente, 2. taksiti ise banka tarafından ödeniyor. Dolayısıyla tüketici, kredi ödemesine 6 ay sonra başlayıp, 36 ay yerine 34 ayda ödemesini tamamlıyor.

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