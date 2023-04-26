Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.