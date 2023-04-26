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'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:- "Güvenli konutlar için Yarısı Bizden kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabilirsiniz"- "Kampanyayla ilgili merak edilen her bilgi http://yarisibizden.gov.tr adresinde"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 11:49, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 11:51
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'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvuruların başladığını bildirdi.

Bakan Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İstanbul'da yüzyılın dönüşümünün başladığını vurgulayan Kurum, "Güvenli konutlar için Yarısı Bizden kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabilirsiniz. Kampanyayla ilgili merak edilen her bilgi http://yarisibizden.gov.tr adresinde. Herkesin İstanbul'unu birlikte dönüştürelim." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un ayrıca "Adım adım dönüşüm süreci" başlığıyla paylaştığı görselde ise "Evinizi TOKİ ile dönüştürün" ifadeleriyle kampanyaya ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, 100 metrekare 2+1 dairenin 750 bin lirası devletten olmak üzere kalan tutara yüzde 10 peşinat, 5 bin 625 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vade ile ödeme imkanı getirilecek.

120 metrekare 3+1 dairenin de 900 bin lirası devletten olmak üzere, kalan tutar yüzde 10 peşinat, 6 bin 750 liradan başlayan taksitle 10 yıl vade ile ödenebilecek.

Görselde dönüşüm süreci adımlarına ilişkin ise şu bilgiler paylaşıldı:

"Adım 1 - Mülk sahibi 26 Nisan-29 Mayıs tarihlerinde e-Devlet üzerinden başvuru yapacak.

Adım 2 - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

Adım 3 - Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

Adım 4 - Ruhsat alma süreci başlayacak.

Adım 5 - Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak."

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