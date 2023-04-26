Ankara-Sivas Hızlı Treni ilk seferi için başkentten hareket etti

Ankara-Sivas Hızlı Treni ilk seferi için başkentten hareket etti. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan kalkan trenin durakları Kırıkkale, Yozgat ve Sivas olacak.

ANKARA-SİVAS HIZLI TRENİ'NDE İLK SEFER BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam rahatsızlanmasının ardından bugünkü programının iptal edilmesiyle TCDD'nin ilk Ankara-Sivas hızlı tren seferi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla ilk yolculuğuna çıktı.

Yolculukta Oktay'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de yer aldı.

O dakikaları sosyal medya hesabından paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, paylaşımında, "Hızlı trenle yola çıktık! Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ta milletimizle buluşmaya geliyoruz!" ifadelerini kullandı.

Bugün Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan törenle Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı devreye alınacak.