Şırnak'ta akaryakıt tankeriyle kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Yaralanan sürücüler ile Lokman Baksan, İnan Doğan ve Ramazan Adıbelli 112 Acil Sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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