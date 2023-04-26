İbrahim Kalın'dan 'İmralı' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a heyet gönderildiği iddiası hakkında, "Bunun açık ve net olarak yalan olduğunu ifade etmek isterim. Bunlar belli çevrelerin kendilerine siyasi prim elde etmek için ortaya atığı iddialardır. Buradan bir netice almaları mümkün değil böyle bir görüşme söz konusu olmamıştır" açıklamasında bulundu

NE OLMUŞTU?

Yeni Yaşam'dan Nezahat Doğan'a konuşan gazeteci Amed Dicle, "Seçim atmosferinin olduğu bu dönemde AK Parti, Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmeler yaptı ve kendi istedikleri cevabı alamayınca tecrit ağırlaştırıldı. Dolaylı olarak Kandil'le de temaslar denendi; istediklerini alamadılar." dedi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gazetenin habere dair paylaşımını alıntılayan Demirtaş, "Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi 'terörle' iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu ikiyüzlülüğün takdirini size bırakıyorum" ifadelerini kullandı.