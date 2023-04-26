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2023-İSG/1 sınava giriş belgeleri yayımlandı

İSG sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 14:04, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 14:10
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2023-İSG/1 sınava giriş belgeleri yayımlandı

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

DUYURU

(26 Nisan 2023)

2023-İSG/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

6 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na (2023-İSG/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 26 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

6 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-İSG/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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