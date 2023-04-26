2023-İSG/1 sınava giriş belgeleri yayımlandı
İSG sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı
İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı
DUYURU
(26 Nisan 2023)
2023-İSG/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
6 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na (2023-İSG/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 26 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
6 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-İSG/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI