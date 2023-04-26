KVKK tırı depremzede çocuklara kişisel veri farkındalığı oluşturmak için yola çıktı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından oluşturulan "Akademi Mobil Tırı" Hatay'da depremzede çocukların kişisel veri farkındalığını artırmak için çalışmalara başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için yola çıkan KVKK Akademi Mobil Tırı, Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'daki Büyük Dalyan Konteyner Kenti'ne geldi.

Mobil tır ile çocukların yaş aralıklarına uygun olacak şekilde, kişisel verilerin korunması temalı eğitici video gösterimleri ve soru-cevap etkinlikleri, bilgi yarışmaları, sanal gözlük deneyimi, açık hava çizgi film gösterimi, boyama etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Malatya'da belirlenen çadır ve konteyner kentlerdeki 5-18 yaş arası çocuklara ve gençlere yönelik yapılan etkinlikler, 2 gün sürecek.

KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, AA muhabirine, mobil tır ile çocukların moral ve motivasyonunun artacağını söyledi.

Deprem bölgesinde etkinliklerinin 9 Mayıs'a kadar süreceğini aktaran Bilir, şunları kaydetti:

"Amacımız depremin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek, yüzlerinde tebessüm ve kişisel veri farkındalığı oluşturmak, onları kişisel verilerle tanıştırmak. Etkinliklerde video gösterimleri, çeşitli oyun etkinlikleri olacak. Burada onlara internet ve sosyal medyanın kullanılmasıyla ilgili olumsuzluklarına yönelik birtakım bilgilendirme, farkındalık çalıştırmaları yapıyoruz. Güçlü parola oluşturma tekniklerini kendilerine anlatacağız. Sanal gerçeklik alanında onlara bir yolculuk yaptıracağız. Kurum olarak kişisel veri farkındalığının önemini eğlendirerek çocuklara öğretmeye çalışıyoruz."

Bilir, çok sayıda çocuk ve gence ulaşmak istediklerini sözlerine ekledi.