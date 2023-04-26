Seçim aracındaki AFAD yardım kolileri görüntüleri hakkında açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, seçim aracındaki AFAD'ın yardım kolileri görüntülerine ilişkin, "Sosyal medyada dün akşam itibarıyla paylaşıma sokulmasıyla haberdar olduğum görüntülerdeki durum, bilgim ve kontrolüm dışında gerçekleşmiştir. Bu görüntüler referans gösterilerek kamu kaynaklarını kullandığımız iddiası haksız ve mesnetsizdir." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yardım kolilerinin AK Parti'nin seçim aracında görüldüğüne yönelik sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin paylaşımda bulundu.

"Sosyal medyada dün akşam itibarıyla paylaşıma sokulmasıyla haberdar olduğum görüntülerdeki durum bilgim ve kontrolüm dışında gerçekleşmiştir. Bu görüntüler referans gösterilerek kamu kaynaklarını kullandığımız iddiası haksız ve mesnetsizdir." değerlendirmesinde bulunan Yanık, görüntülerin kendilerine ulaşmasının hemen ardından konunun araştırıldığını ve AFAD'dan gıda desteği alan depremzede vatandaşların talebini karşılamak ve yardım amacıyla kolilerin araçla taşındığı bilgisinin alındığını belirtti.

Konunun tüm detaylarıyla ayrıca araştırılacağına işaret eden Yanık, şunları kaydetti:

"Seçim sürecinin ilk dakikasından itibaren son derece açık ve şeffaf bir seçim yürütüyoruz. Bu türden olayları fırsat bilip kendilerine istismar malzemesi çıkartmaya çalışanlar da şunu iyi bilsin ki bugüne kadar bu necip milletin tek bir helal kuruşuna halel getirmedim, getirilmesine de müsaade etmem. Bunun tasdiki için beklemeniz gereken süre sadece 18 gündür."