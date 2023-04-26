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Savunma ve Havacılık Sektöründe rekor ciro!

Savunma ve havacılık sanayii 2022'de 12.2 milyar dolar ciro, 2 milyar dolardan fazla Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdi.SSB Başkanı Demir, SASAD'ın hazırladığı 2022 yılı Sektör Performans Raporunu değerlendirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 14:51, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 14:53
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Savunma ve Havacılık Sektöründe rekor ciro!

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) 2022 yılı Sektör Performans Raporunu yayınladı. SSB Başkanı Demir, 2022 yılı sektör performans verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"SASAD'ın hazırlamış olduğu 2022 yılı sektör performans verileri doğrultusunda 2022 yılı toplam ciromuzun 12 milyar 200 milyon dolara ulaştığını ve 2021 yılı verileri ile kıyaslandığı zaman % 20'lik bir artış olduğunu görüyoruz. 20 yıl öncesi ile kıyasladığımızda 12 katlık bir artış ve büyüme söz konusu. Benzer şekilde 2022 yılı Ar-Ge harcamalarına baktığımızda firmalarımız tarafından 2 milyar 61 milyon dolarlık Ar-Ge yatırımı yapıldığı ve bir yıl öncesine kıyasla % 26'lık bir artış olduğunu görüyoruz.

Yapılan Ar-Ge yatırımlarında da 20 yıl öncesine oranla 40 katı bir artış bulunuyor. Bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yol gösterici bir Türkiye için; yüksek kabiliyetli sanayi altyapısını güçlendirmeye, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini desteklemeye, yerli ve milli üretimde öncü olmaya devam ederek Türk savunma sanayiini, Türkiye'nin küresel güç vizyonu doğrultusunda inşa etmeye devam edeceğiz.

Bu vesile ile yakalanan başarı ivmesinde katkısı olan tüm ekosistemimizi tebrik ediyor, hedeflerimizi gerçekleştirebilmek ve hızla ilerleyen teknolojik çağda geleceğe en güçlü şekilde hazırlanabilmek için sektörümüzden daha da büyük başarılar beklediğimizi belirtmek istiyorum."

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