Seçim verileri anlık olarak memurlar.net'de olacak

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları anlık olarak memurlar.net'de olacak.

Memurlar.net olarak geçmiş seçimlerde olduğu gibi 14 Mayıs seçim sonuçlarını anlık olarak yayınlayacağız.

Sonuçlar grafikler halinde geçmiş yıl sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak yayınlanacak. Karşılaştırmalı grafikler sadece memurlar.net'te olacak.

Seçim grafiklerinde partilerin ve ittifakların oyları ayrı ayrı gösterilecek.

4 Cumhurbaşkanı adayının oyları ayrı ayrı anlık olarak gösterilecek.

3 ayrı ittifak içinde seçime giren partilerin oyları ve çıkaracakları vekil sayıları da grafiklerde yer alacak.

ÖNCEKİ SEÇİM SONUÇLARINI GRAFİKLER HALİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ