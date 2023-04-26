AK Parti'li Turan'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Turan, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve 14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin Turan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sağlığı yerinde. Mide üşütmesine bağlı olarak bir problem yaşanmış. Tekrar yayına devam etti. Hatta sabah basına, bugünkü üç mitinge katılacağıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Sonra bir daha değerlendirme yapılıp, 'Katılmasa, dinlense daha iyi olur' dendi, ona göre revize edildi. Yani bugün programlara katılabilirdi bile. Olağanüstü bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Bülent Turan, Erdoğan'ın çok yoğun bir programı olduğuna işaret ederek, "Bu yeni dönemde daha dikkatli bir program hazırlanırsa hepimizi daha mutlu eden bir süreç olabilir. Aynı zamanda derstir bizim için. Cumhurbaşkanı'mızın bu kadar yoğun çalışmasının yanında tüm ekibinin daha çok çalışması, meseleyi ciddiye alması çok kıymetli." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan daha çok çalışma zorunlulukları olduğunu vurgulayan Turan, "Hiçbirimizin Erdoğan'dan daha az çalışma lüksümüz yok." dedi.

Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajının ve Erdoğan'ın teşekkür cevabının çok kıymetli olduğunu söyledi.