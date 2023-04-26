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Tuğba öğretmen varis ameliyatı sonrası öldü, soruşturma başlatıldı

Diyarbakır'da özel bir hastanede 15 Nisan'da varis ameliyatı olup aynı aynı gün taburcu edilen 2 çocuk annesi öğretmen Tuğba Parlak (37), ertesi gün evinde fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Parlak, 24 Nisan'da yaşamını yitirdi. Parlak'ın yakınları doktor, hastane yönetimi ile ihbarın ardından eve 27 dakika geç geldikleri iddiasıyla 112 Acil Çağrı Merkezi personeli hakkında suç duyurusunda bulundu, il sağlık müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 16:39, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 16:39
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Tuğba öğretmen varis ameliyatı sonrası öldü, soruşturma başlatıldı

Bağlar ilçesinde bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Tuğba Parlak, iki bacağındaki varis nedeniyle özel bir hastaneye başvurdu. 15 Nisan'da ameliyat olan Parlak, aynı gün içerisinde taburcu edildi.

Evine giden Parlak, ertesi gün rahatsızlık yaşayınca ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından Parlak'ı ameliyat yapılan hastanenin başka bir şubesinin aciline götürdü. Parlak, burada yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı.

24 Nisan'da Parlak'ın yaşamını yitirdiği yakınlarına bildirildi. Ailesinin, 'ihmal' olduğu gerekçesiyle şikayetçi olmasıyla Parlak'ın cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü. Biri 5 diğeri 10 yaşında 2 çocuk annesi Parlak'ın cenazesi otopsinin ardından Tokat'a götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Tuğba Parlak'ın yaşamını yitirmesinin ardından eşi Mustafa Parlak, ameliyatta ve sonrasında 'ihmal' olduğu iddiasıyla özel hastane yönetimi ile ameliyatı gerçekleştiren kalp damar cerrahı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Parlak, ayrıca evde fenalaşan eşine müdahale için çağrılan 112 ekibinin de olay yerine 27 dakika geç geldiğini belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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