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20 depremzede çocuk Bakan Kurum ve ünlü futbolcularla sahaya çıkacak

İstanbul'a gelen 20 depremzede çocuk aralarında Bakan Murat Kurum'un da bulunduğu ünlü futbolcularla sahaya çıkacak. TFF Riva Tesislerinde oynanacak olan maçı ünlü hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 16:58, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 17:01
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20 depremzede çocuk Bakan Kurum ve ünlü futbolcularla sahaya çıkacak

Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul'a gelen 20 depremzede çocuk, aralarında Bakan Murat Kurum'un da bulunduğu Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Emre Mor ve Alexandru Maxim'un gibi ünlü futbolcuların da yer alacağı takımla sahaya çıkıyor. Bakan Kurum ile depremzede çocukların "Yükselen Anadolu" takımında yer alacağı ve ünlü futbolcularla yapacağı özel maç 27 Nisan Perşembe günü saat 15.00'de TFF Riva Tesislerinde oynanacak. Özel maçı ünlü hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

(EK

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