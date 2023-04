Hedef gösterilen Hüda Parlı'nın seçim lokaline ses bombası

Ak Parti listesinden aday gösterilen Hüda Parlı Faruk Dinç'in Mersin'deki seçim lokaline ses bombası atıldı.

Beraat ettiği bir dosyadan dolayı hedef gösterildiğini belirten Faruk Dinç'in avukatı Dr. Halef Yılmaz "Teşkilatlarımıza yönelik ortaya çıkacak her türlü olumsuzluğun baş sorumlusu ve azmettiricisi İsmail Saymaz'dır. Berat ettiği bir dosyadan suçsuzluğu kesinleşen Mersin Milletvekili Adayımız Faruk Dinç'i suçlu göstermeye çalışarak hedef alan bu kaosçu zihniyeti kınıyorum." dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Adayı Faruk Dinç "Bu saldırı, CHP ve avanelerinin partimiz üzerinde kurmaya çalıştığı kirli algıların neticesidir. Mansur Yavaş ve onun efendileri, bu saldırıların dolaylı failleridir." dedi.

https://ilkha.com/siyaset/ak-parti-adayi-dinc-secim-lokalimize-bombali-saldiri-chp-ve-mansur-yavasin-kirli-algilarinin-neticesidir-325941

Karanlık odaklar ve onların güdümündeki maşalar partimiz HÜDA PAR'ı hedef göstermekte

Basın açıklamasını, AK Parti listelerinden seçimlere giren HÜDA PAR Mersin Milletvekili Adayı Faruk Dinç okudu.

Dinç, açıklamasında "Bilindiği üzere ülkemizin geleceğinin şekilleneceği seçimlere 18 gün gibi kısa bir süre kalmış bulunmaktadır. Bu süreçte birçok siyasi parti gibi bizler de HÜDA PAR olarak seçim çalışmalarımıza yoğun bir şekilde dört bir koldan devam etmekteyiz. Bu kapsamda branda ve afiş çalışmaları yapmakta ve seçim lokallerimizi açmakta, halkın arasına karışıp onları dinlemekte, tarafımıza iletilen sorunlarla ilgilenmekte, kendimizi ve davamızı anlatmaktayız. Devam eden bu çalışma temposundaki seçim çalışmalarımız süresince halkımızın muazzam teveccühüyle karşılaşmakta, bu teveccühün bir tezahürü olarak da şevkimiz artmakta, bu şevkin verdiği güç ve enerjiyle de çalışmalarımızı katlayarak devam ettirmekteyiz. Kamuoyuna yansıdığı üzere, partimizin bu yükselişini hazmedemeyen karanlık odaklar ve onların güdümündeki maşalar tarafından, partimiz HÜDA PAR devamlı olarak hedef gösterilmekte, halkın nezdinde partimiz marjinalleştirilmek istenmektedir." dedi.

CHP ve avaneleri, partimiz hakkında devamlı yalan üretmekte

"Bu kapsamda tek bir komuta merkezinden düğmeye basıldığı belli olan organizasyonlarla partimiz hakkında akla ziyan yalanlar üretilmekte, yaşanmamış ve tarihsel olarak da yaşanması mantıken mümkün olamayacak olaylarla partimiz ilişkilendirilmeye çalışılmakta, üretilen bu yalanlar yine aynı merkez tarafından siyaset meydanlarından yayılmaktadır." diyen Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bunlara rağmen, karanlık zihniyetin ve maşalarının tüm bu alçakça çabaları halkın nezdinde itibar görmemekte, bilakis bu iftira mahiyetindeki çirkef saldırılar, halkımızın bizlere olan teveccühünü artırmaktadır. Tarafımıza atılan iftiraların boşa çıktığını, üretilen anti propagandaların etkisiz kaldığını, karalama kampanyalarının başarısız olduğunu gören zevatın bu girişimleri, halkımızın teveccühü, Rabbimizin yardımıyla boşa çıkmaktadır. Buna rağmen CHP ve ittifakının diğer bazı avaneleri, partimiz hakkında fabrika misali devamlı yalan üretmeye devam etmekte, manipülatif bilgilerle kamuoyunu arsızca yanıltmaya çalışmaktadır. Özellikle bu görevi üstlenen ve bayrak devri yapar gibi nöbetleşe şekilde ürettikleri zırvaları miting alanlarında, meclis kürsülerinde, televizyon programlarında dile getiren CHP başta olmak üzere bazı ortaklarının, bu çirkin girişimlerinin provokatif eylemlere kapı aralayacağını ve bu provokasyonların ciddi sonuçlar doğuracağını bilmelerine rağmen, bu çirkef provokasyonlarına devam etmeleri akıllarda soru işareti bırakmaktadır."

"Mansur Yavaş'ın sözlerinin bilinçsizce ve alelade sarf edilen sözler olmadığını çok iyi bilmekteyiz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da tepki gösteren Dinç, "Bu anlamda, özellikle de geçmişte Kürtler hakkında faşizm kokan açıklamaları hafızlarda hala tazeliğini koruyan Mansur Yavaş isimli CHP'linin, geçtiğimiz günlerde miting alanında partimize yönelik sarf etmiş olduğu akla ziyan sözlerinin bilinçsizce ve alelade sarf edilen sözler olmadığını çok iyi bilmekteyiz. Nitekim, mezkür şahıs aklını kaybetmiş olacak ki, geçmişi katliam ve zulümlerle dolu, bebek katili illegal bir örgüt olan PKK ile yasal zeminde meşru dairede siyaset yapan ve legal bir yapılanma olan partimiz HÜDA PAR'ı aynı kefeye koyup değerlendirme yaparak, bizlere terör imasında bulunmuştur. Yine bu akıl dışı eşitleme yetmezmiş gibi partimizin kökünü kazıyacakları sözünü vermiştir. HÜDA PAR'ı, geçmişi katliam ve cinayet dolu olan illegal bir örgüt ile bir tutmak en basit ibareyle sefihliktir. Ayrıca Mansur Yavaş'ın legal bir siyasi partiye 'kökünü kazıyacağım' şeklinde tehditleri, aslında kendisinin daha önce beslenmiş olduğu faşizan köklerinden hala kopamadığına delalet teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'a sorular

Dinç, açıklamasının devamında Mansur Yavaş'a şu soruları sordu:

"Bu vesileyle burada soralım!

HÜDA PAR illegal bir örgüt müdür ki kökünü kazıyacağınızı söylüyorsunuz?

Kökünü kazımak derken, ittifak ortağınız Akşener dönemindeki gibi bizleri asit kuyusuna mı atacaksınız?

Yine aynı o dönemde olduğu gibi bizleri faili meçhul cinayetlere mi kurban götüreceksiniz?

Yine bizleri beyaz Toroslarla kaçırıp işkencelerden mi geçireceksiniz?

Yine mesnetsiz iddialar ve uyduruk delillerle bizleri cezaevlerine mi attıracaksınız?

Masa altındaki ortağınızın yaptığı gibi evlerimizi ve dükkanlarımızı mı molotoflayacaksınız? Yeni Yasin Börü olayları mı yaşatacaksınız?

Kökümüzü nasıl kazıyacağınızı bize açık açık anlatır mısınız?"

"Mansur Yavaş ve onun efendileri, bu saldırıların dolaylı failleridir"

"Görüldüğü gibi, CHP ve avanelerinin zihniyeti asla değişmemiştir, değişmeyecektir." diyen Dinç "Her ne kadar masum çocuk, temiz oğlan rollerine bürünmeye çalışıp herkese mavi boncuk dağıtmaya çalışsalar da gerçek tıynetleri muhakkak ortaya çıkmaktadır. Bakınız. Şu an önünde bulunduğumuz seçim lokalimize dün gece ses bombası atıldı. Bu saldırı, biraz önce de belirttiğimiz üzere CHP ve avanelerinin partimiz üzerinde kurmaya çalıştığı kirli algıların neticesidir. Seçimlerin özgürce yapılmasını istemeyen, kaostan beslenen kan emiciler tarafından planlanan ve hayata geçirilen bu menfur saldırının neye hizmet ettiğini tüm halkımız bilmektedir. Özellikle de iftiralar atarak, hakkımızda yalanlar üretip yayarak bu saldırıların meydana gelmesine sebebiyet veren Mansur Yavaş ve onun efendileri, bu saldırıların dolaylı failleridir. Bunu halkımız asla unutmamalıdır. Bu sebeple, bu zihniyete verilen her oy, ülkeyi kaosa götüren yola taş döşemek anlamına gelecektir. Ülkemizin karanlık ve faili meçhul eylemlerle boğulmasını istemiyorsanız, her gün farklı bir yere saldırılmasını istemiyorsanız, canlara ve mallara zarar gelmesini istemiyorsanız, kaos istemiyorsanız, gerçek yüzünü seçime kadar gizlemeye çalışan bu karanlık zihniyetin gelmemesi için çalışmalı, bunlara oy vermemelisiniz." şeklinde konuştu.

"İnandığı dava uğruna birçok bedel ödemiş bu topluluğa hiçbir tehdit boğun eğdiremez"

AK Parti Adayı Dinç, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

Son olarak, kaostan beslenen, bu saldırıyı gerçekleştiren ve gerçekleştirilmesi için gayret sarf eden karanlık odaklara belirtmek isteriz ki;

Herkes aklını başına toplamalı ve ayağını denk almalıdır. Ne daha önce sizin gibi çetelere pabuç bıraktık ne de bundan sonra bırakmaya niyetimiz vardır. İnandığı dava uğruna birçok bedel ödemiş bu topluluğa hiçbir tehdit boğun eğdiremez! Bunu en iyi sizler bilirsiniz. Bundan sonra meydana gelebilecek olaylardan; bize karşı kışkırtıcı yalan ve iftira içerikli haber yapanların, o haberleri yayanların, mitinglerinde, toplantılarda, meclislerde partimize alçakça hezeyanlarını dile getirenlerin de sorumlu olduğunu burada vurgulamak isteriz. Partimizi 6-8 Ekim'de vahşi çetelerinizle sindirmeye çalıştınız gücünüz yetmedi, şimdi ise hiç yetmez biiznillah. 14 Mayıs gecesi bu asimetrik ve kancıkça saldırılarınızla ulaşmak istediğiniz amacın akamete uğrayacağına hep beraber şahitlik edeceğiz inşallah."

https://ilkha.com/siyaset/ak-parti-adayi-dinc-secim-lokalimize-bombali-saldiri-chp-ve-mansur-yavasin-kirli-algilarinin-neticesidir-325941