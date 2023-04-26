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'Cumhuriyetin ilk birinci yüzyılındaki tüm eksiklikler son 20 yılda giderildi'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde cumhuriyetin ilk birinci yüzyılındaki tüm eksiklikler son 20 yılda giderildi." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 17:34, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 17:36
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'Cumhuriyetin ilk birinci yüzyılındaki tüm eksiklikler son 20 yılda giderildi'

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Özer, Korgan ziyaretinde ilçe meydanında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya, insan yaşamına dokunan her alanda devrimsel bir dönüşüme tanıklık edildiğini söyledi.

Hizmetin gitmediği tek bir il ve ilçe olmadığını vurgulayan Özer, bölge ve il ayrımının hiçbir zaman yapılmadığını belirtti.

Özer, bunun hep birlikte Türkiye sevdasının ürünü olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde cumhuriyetin ilk birinci yüzyılındaki tüm eksiklikler son 20 yılda giderildi. Bu öyle kolay olmadı. Darbe girişimleri, e-muhtıralar, dış müdahaleler, ekonomiye müdahaleler, Türkiye'yi yolundan çevirmeye çalışan tüm dış müdahaleler ve onların yerli bedbahtlarına ve onların müdahalelerine maruz kaldık. Ama Allah'a şükür onların yurt dışı işbirlikçileri varsa bizim de Allah'ımız var, bizim de Recep Tayyip Erdoğan gibi gece gündüz demeden, bu ülkenin her türlü makro problemlerini, mikro problemlerini, mahalliye varana kadar en ince ayrıntısını düşünen bir liderimiz var."

Korganlıların desteğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar bu göreve seçerek hizmetlerle "yola devam" diyeceklerini söyleyen Özer, Korganlılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bırakmamalarını istedi.

Özer, son 20 yıldaki hizmet aktarımından Ordu'nun da nasibini aldığını dile getirerek, 19 ilçenin tamamında her alanda devasa yatırımlar olduğunu, eksikleri tamamlamak için de hizmete talip olduklarını kaydetti.

Korgan'da yapılması gerekenlerle ilgili üç konudan birinin 6 kilometrelik Korgan-Niksar yolu olduğunu ifade eden Özer, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mızla görüştüm Allah'ın izniyle hızlı bir şekilde ihaleye çıkıyor." diye konuştu.

Bakan Özer, hizmetlerin devamının geleceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunlar ilk adımlar. Daha buradayız, bir yere gitmiyoruz, sizleri terk etmiyoruz, sizlerle birlikte Korgan'ımızı nasıl daha iyi yapabiliriz, nasıl bu Türkiye Yüzyılı'nın hikayesinin bir parçası yapabiliriz, onların yollarını arayacağız. Bir tanesi de Korgan Devlet Hastanesi'nin D tipinden C tipine geçmesiydi. Onu da biraz önce Sağlık Bakanı'mızla görüştük, inşallah bakanlıkta olan dosya hızlı bir şekilde değerlendirmeye alınacak. Üçüncü benden istenen şey, öğretmenevinin kapasitesinin artırılmasıydı yemekle ilgili, o benim başım gözüm üstüne, onu yarın itibarıyla başlatıyoruz."

Konuşmanın ardından Özer, AK Parti Korgan İlçe Başkanlığını ve ilçe esnafını ziyaret etti.

Korgan Ziraat Odasına da ziyarette bulunan Özer, Türkiye'de yetiştirilen fındığın yaklaşık yüzde 32'sinin Ordu'da üretildiğine dikkati çekerek, "Yine kayıtlı fındık üretici, çiftçi sayımız 128 bin gibi çok büyük bir rakam. İnşallah bizim de Fındık İhtisas OSB ve farklı açılımlarla özellikle natürel fındığı mamul, değerli ürünlere dönüştürüp katma değerini yükseltecek şekilde yeni açılımlarla da üreticilerimizi destekleyeceğiz, çok daha farklı noktalara inşallah taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

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