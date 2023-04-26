Ankara-Sivas YHT mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattımız, mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 17:40, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 17:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın mayıs sonuna kadar ücretsiz olacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'mız mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.