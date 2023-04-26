Ankara-Sivas YHT mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'mız mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

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