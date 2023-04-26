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Eski ATO Başkanvekili Aypek'in katil zanlısı tutuklandı

Ankara'da bir iş merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 73 yaşındaki eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek'in katil zanlısı Gani G. tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 18:11, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 18:12
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Eski ATO Başkanvekili Aypek'in katil zanlısı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dün gözaltına alınan şüpheli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, daha sonra sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Şüpheli Gani G'nin ifadesinde, "imzaladığı bir senet nedeniyle Aypek ile aralarında anlaşmazlık olduğunu, konuşmak için yanına gittiğinde Aypek'in kendisine silah çektiğini, çıkan arbedede silahı alarak Aypek'i vurduğunu" iddia ettiği öğrenildi.

Eski ATO Başkanvekili Aypek, koruması tarafından öldürüldü

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