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Hatay'da 1 milyondan fazla seçmen sandığa gidecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da 1 milyon 62 bin 40 seçmenin sandık başına gideceğini, seçimin sağlıklı yürütülmesi için gereken önlemlerin alındığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 18:25, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 19:06
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Depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı illerden Hatay'da, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin sağlıklı yürütülebilmesi için YSK tarafından belirlenen eksikliklerle ilgili çalışmalar yapıldı.

YSK Başkanı Ahmet Yener de Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

AA muhabirine açıklama yapan Yener, depremden etkilenen bölgelerde çalışmaların tamamlandığını ve seçmenlerin oy kullanması için güvenli alanların oluşturulduğunu söyledi.

Bu bölgelerdeki seçmenlerin güvenli şekilde oy kullanması için kent genelinde konteynerler hazırlandığını, seçim gününe kadar da kalan bazı eksikliklerin giderileceğini ifade eden Yener, "Antakya ve Defne ilçelerinde yaklaşık 350 bin seçmen sandık başına gidecek. Hatay'da toplam 1 milyon 62 bin 40 kayıtlı seçmen bulunuyor." diye konuştu.

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